Dreistündige OP: Patricia Blanco wurden zwei Tumore entfernt

Patricia Blanco (55) hat einen schweren Eingriff hinter sich. Der Realitystar musste sich im Krankenhaus einer Operation unterziehen, die mehr als drei Stunden dauerte. Dabei entfernten die Ärzte zwei große Tumore an ihrer Gebärmutter. Zum Glück stellten sie sich als gutartig heraus. In ihrer Instagram-Story meldete sich Patricia nach der OP bei ihren besorgten Fans und gab erleichtert Entwarnung: "Also zwei gutartige Tumore. Riesengroße Dinger wurden an der Gebärmutter entfernt." Auch sonst gab es gute Nachrichten: Einen größeren Bauchschnitt konnten die Mediziner vermeiden. Zudem blieben der Gebärmutterhals und die Eierstöcke der Unternehmerin erhalten. Mittlerweile konnte Patricia das Krankenhaus verlassen und setzt ihre Genesung zu Hause fort. Auch wenn sie noch unter Schmerzen leidet, verspürt sie nach eigenen Angaben bereits eine deutliche Besserung.

Wie sehr die Tumore sie schon vor der Operation belastet hatten, schilderte Patricia ebenfalls auf Instagram. "Ich habe immer wahnsinnig viel Blut verloren", erzählte sie. Die Blutungen seien zeitweise so heftig gewesen, dass sie sich kaum stoppen ließen: "Das hat manchmal so geblutet in Strömen. Das konnte man auch gar nicht aufhalten." Hinzu kam ein ausgeprägter Eisenmangel. Außerdem drückten die Wucherungen nach ihren Worten auf die Blase, weil sie andere Organe verdrängt hätten. Nach drei Tagen in der Klinik stand vor ihrer Entlassung noch eine Eiseninfusion an. Außerdem musste sie zunächst darauf warten, dass sich ihre Darmtätigkeit wieder normalisierte. Die ausführlichen Untersuchungen lieferten jedoch auch gute Nachrichten: Hinweise auf weitere gesundheitliche Beschwerden fanden die Ärzte nicht. "Ansonsten bin ich kerngesund. Da bin ich auch richtig happy", freute sich Patricia.

Zurück in ihrem Zuhause wurde Patricia zeitweise von ihren Gefühlen überwältigt. Sie vermisste ihr Pferd und ihren Hund und fühlte sich plötzlich niedergeschlagen. Dabei war sie zunächst erleichtert und glücklich gewesen, die gesundheitlichen Strapazen endlich hinter sich zu haben. Die Entfernung der Tumore sieht sie als Chance für einen Neuanfang: "Neuer Lebensabschnitt, einfach frei sein." Dass ihre Eierstöcke nicht entfernt werden mussten, kommentierte die Tochter von Roberto Blanco (89) mit einer Portion Humor. Sie witzelte über das Einfrieren von Eizellen und brachte sogar eine Leihmutterschaft ins Spiel: "Es ist noch nicht alles Hopfen und Malz verloren." Konkrete Babypläne wollte sie damit aber nicht verkünden, wie sie direkt im Anschluss klarstellte: "Nein, Spaß beiseite." Stattdessen richtet Patricia ihren Blick nun nach vorn. "Jetzt kann das Leben noch mal neu starten", erklärte sie ihren Followern.

Anzeige Anzeige

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, September 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige