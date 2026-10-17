Logan Paul baut sich für 870.000 Euro eine Männerhöhle

Wo andere ihr Auto abstellen, plant Logan Paul (31) gerade sein ganz persönliches Paradies: Der Social-Media-Star lässt die Garage seiner Villa im puertoricanischen Dorado in ein luxuriöses Streamingzimmer umbauen – oder, wie er es nennt, in seine "Männerhöhle". In seinem neuesten YouTube-Video spricht der 31-Jährige über das Projekt, das auf sechs Monate angelegt ist und ihn umgerechnet rund 870.000 Euro kosten soll. Zum Blickfang des neuen Rückzugsorts wird dabei wohl ein ganz besonderes Aquarium. Statt eines klassischen Beckens soll eine vertikale Wassersäule entstehen, die rund 26.500 Liter fasst. Allein diese aufwendige Konstruktion soll mit knapp 435.000 Euro zu Buche schlagen. Damit fließt rund die Hälfte des gesamten Budgets in das Herzstück des Raumes – und das, bevor überhaupt ein einziger Fisch eingezogen ist.

Warum man solche eindrucksvollen Wassertürme eher selten sieht, erklärt der Influencer in seinem Video gleich selbst: "Vertikale Aquarien sind brutal teuer. Deshalb sieht man die fast nie. Aber sie sehen so cool aus!" Doch auch der Rest wird nicht unbedingt billiger. Denn sobald die Handwerker fertig sind, will Logan den Raum mit seinen ganz persönlichen Schätzen füllen. Geplant sind unter anderem wertvolle Pokémon-Sammlerstücke, mit denen der Amerikaner schon in der Vergangenheit für Schlagzeilen sorgte. Dazu kommen Requisiten und Gegenstände aus seinen früheren Videos, die künftig als Erinnerungsstücke an der Wand landen sollen. Und auch Sportfans dürften bei der Einrichtung ins Staunen kommen: Signierte Andenken von Größen wie Basketballlegende LeBron James (41) sollen ebenfalls einen Ehrenplatz in der neuen Luxusgarage bekommen.

Ein weiterer Bewohner der Männerhöhle steht auch schon fest – und der ist deutlich älter als alles andere im Raum. "Dudley", Logans berühmter Dinoschädel, soll ebenfalls in das neue Zimmer einziehen. Trotz Aquarium, Dino und Sammlerstücken scheint dem Webstar die Ausstattung aber noch nicht zu reichen. "Ich brauch' mehr Zeug", scherzt er in seinem Video. Das teure Zimmerprojekt folgt nur wenige Monate auf eine andere große Anschaffung: Ende 2025 kaufte der Unternehmer die Villa im Urlaubsparadies Puerto Rico und ließ dafür rund 27 Millionen Euro springen.

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Getty Images Logan Paul im November 2023

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Instagram / loganpaul Logan Paul, Internetstar

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Getty Images Logan Paul, 2024