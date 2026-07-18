Längerer Streit: Tom Brady ohrfeigt Logan Paul vor Kameras

Bei dem Fanatics Fest 2026 in New York City kam es am 17. Juli zu einem hitzigen Moment zwischen Tom Brady (48) und Logan Paul (31): Der 48-jährige Ex-NFL-Star verpasste dem Wrestler und Influencer vor laufenden Kameras eine Ohrfeige. Die WWE teilte das Video des Vorfalls auf ihrem offiziellen X-Account, woraufhin es sich rasend schnell im Netz verbreitete. New-York-Knicks-Star Karl-Anthony Towns eilte herbei und schritt gemeinsam mit Sicherheitspersonal zwischen die beiden, um sie zu trennen.

Wie Bleacher Report berichtet, schwelt der Konflikt zwischen Tom und Logan schon seit März 2026, als die beiden beim Fanatics Flag Football Classic aufeinandertrafen. Auslöser ist Logans Aussage, seine Zeit bei der WWE habe ihn genauso athletisch gemacht wie NFL-Spieler. Auf seinem Podcast "Impaulsive" legte der Influencer nach: "Wenn du mich und Tom Brady athletisch vergleichst, würde ich wahrscheinlich athletischer abschneiden." Er fügte hinzu: "Ich bin Boxer, und die meisten NFL- und Basketballspieler würden im Ring wohl gegen echte Boxer verlieren." Logan selbst kommentierte den Vorfall auf X und bezeichnete Toms Reaktion, die durch sein Trashtalken nach der Niederlage im Flag Football ausgelöst worden sei, als "schreckliches Vorbild für Kinder". Tom wiederum antwortete auf X lakonisch: "Ich habe es versucht, Amerika. Werde es nächstes Mal, wenn ich diesen Nerd sehe, erneut versuchen." Ob die Szene gestellt war oder nicht, darüber spekulieren Fans seitdem lautstark.

Der Vorfall heizt nun Gerüchte über ein mögliches WWE-Match zwischen den beiden an - auch weil Tom bereits am Vortag beim Fanatics Fest offen über einen Einstieg ins Wrestling gesprochen hatte. "Ich bin aus dem Football zurückgetreten und habe die Möglichkeit, da rauszugehen und zu zeigen, dass ich noch ein bisschen Athlet bin", sagte er und fügte hinzu: "Mein Kumpel Gronk hat es gemacht, ich habe Logan Paul es machen sehen. Ich glaube, ich könnte für zumindest einen Kampf da rein, oder?" Damit bezog er sich auf seinen Freund Rob Gronkowski, der bereits WWE-Erfahrung gesammelt hat. Für Schlagzeilen sorgte das Fanatics Fest für Tom übrigens auch schon im vergangenen Jahr - damals, als er gemeinsam mit Gronkowski die Lombardi Trophy durch die Luft warf und der Pokal dabei zerbrach.

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Getty Images Tom Brady, Mai 2026

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Getty Images Jake und Logan Paul, Boxer

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Getty Images Tom Brady bei einem NFL-Spiel in Seattle