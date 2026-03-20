Tom Brady und Logan Pauls verbaler Schlagabtausch eskaliert

Logan Paul (30) und Tom Brady (48) sind bei einer Draft-Veranstaltung in Los Angeles jetzt erneut aneinandergeraten. In Beverly Hills trafen die beiden während des Livestream-Events zum Fanatics Flag Football Classic aufeinander, um ihre Teams für das anstehende Sportereignis zusammenzustellen. Logan, der laut Page Six mit Sonnenbrille und schwarzem Tanktop auf die Bühne kam, provozierte den ehemaligen NFL-Quarterback direkt: "Was willst du, Tom? Sag etwas. Du hattest viel zu sagen in meinem Podcast, jetzt hast du nichts zu sagen?", rief der YouTuber dem siebenfachen Super-Bowl-Champion zu. Logan kündigte an: "Vielleicht kommt es am Wochenende zu einem Kampf. Die WWE kann mich nicht davon abhalten, dir auf dem Spielfeld in den Hintern zu treten."

Tom ließ sich nicht lange bitten und konterte prompt. Der 48-Jährige kritisierte Logan dafür, dass er sich in letzter Zeit mit mehreren NFL-Stars angelegt habe, und bezeichnete das als "das Dümmste" überhaupt. Scherzhaft riet er dem 30-Jährigen, einen Helm zu tragen, um Verletzungen zu vermeiden, wenn sie am Wochenende im BMO Stadium in Los Angeles aufeinandertreffen. Die Sticheleien gingen so weit, dass Kevin Hart (46), der die Veranstaltung gemeinsam mit dem Komiker Druski moderierte, lachend versuchte zu schlichten: "Was zum Teufel passiert hier?", fragte er, während der Raum voller Athleten und Entertainer in Gelächter ausbrach. Fanatics-CEO Michael Rubin erklärte nach dem Event gegenüber Page Six: "Ich muss ehrlich sein, ich war noch nie bei einem Draft, bei dem ich so hart gelacht habe."

Der anhaltende Streit zwischen Tom und Logan begann bereits vor einigen Wochen, als die beiden über die anstehende Flag-Football-Competition sprachen. In einem Interview für Logans Podcast "Impaulsive" hatte Tom den Wrestler provoziert und ihm vorgeworfen, nicht die nötigen Fähigkeiten zu besitzen, um mit Elite-NFL-Profis mitzuhalten, und nannte seinen Sport "sehr niedlich". Seitdem liefern sich die beiden bei verschiedenen Events und in den sozialen Medien immer wieder verbale Schlagabtausche. Am Samstag werden sie beim Fanatics Flag Football Classic in getrennten Teams gegeneinander antreten – Tom als Kapitän des Team Founders FFC und Logan im Team Wildcats FFC. Der Fanatics-CEO sieht die Lage jedoch gelassen, wie er gegenüber Page Six verrät: "Aber Samstagabend [nach dem Spiel] werde ich dafür sorgen, dass sie jeweils ein paar Shots trinken, sich versöhnen und wieder Freunde sind."

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Tom Brady und Logan Paul

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Getty Images Tom Brady bei einem NFL-Spiel in Seattle

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Getty Images Logan Paul, Social-Media-Star