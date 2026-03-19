Tom Brady schlägt versöhnliche Töne gegenüber Logan Paul an

Tom Brady (48) hat sich in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (51) zu Wort gemeldet und dabei überraschend versöhnliche Töne gegenüber Logan Paul (30) angeschlagen. Der ehemalige NFL-Star sprach in der am Dienstag ausgestrahlten Sendung über sein kommendes Flag-Football-Event in Los Angeles, bei dem zahlreiche Größen aus der NFL dabei sein werden. Auch Logan wurde von Jimmy als Teilnehmer erwähnt – der YouTuber und WWE-Star, der in den vergangenen Monaten mit viel Trash Talk gegen Tom Brady und die NFL aufgefallen war. Die Fehde zwischen den beiden hatte sich zuletzt so sehr zugespitzt, dass Logan sogar die gesamte Liga zu Boxkämpfen herausgefordert hatte.

In der Show scherzte Tom zunächst, Logan sei "nicht wirklich ein großartiger Athlet", räumte dann aber ein, dass er von einigen NFL-Profis gehört habe, die dem Wrestler offenbar eine Lektion erteilen wollten. Doch genau das möchte der frühere Quarterback verhindern. "Ich sagte: 'Leute, beruhigt euch. Wir begehen hier keine Verbrechen gegen Logan Paul'", erklärte er gegenüber Jimmy. Damit macht Tom deutlich, dass er die Auseinandersetzung nicht weiter eskalieren lassen will – eine bemerkenswerte Kehrtwende, wenn man bedenkt, dass er Logan erst Anfang März noch als "Bitch" bezeichnet hatte.

Tom Brady gilt als einer der erfolgreichsten Sportler der NFL-Geschichte und gewann während seiner Karriere insgesamt sieben Super-Bowl-Titel. Nach seinem Rücktritt vom aktiven Sport hat er sich verschiedenen Projekten gewidmet, darunter auch seinem Flag-Football-Event. Logan wiederum startete seine Karriere als Social-Media-Star und YouTuber, bevor er ins Wrestling-Business wechselte und bei der WWE bekannt wurde. Der 29-Jährige ist zudem als Unternehmer aktiv und hat sich in der Vergangenheit immer wieder mit provokanten Aussagen in die Schlagzeilen gebracht.

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Getty Images Tom Brady bei einem NFL-Spiel in Seattle

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Instagram / loganpaul Logan Paul, Internetstar

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Getty Images Tom Brady vor dem Super Bowl LX, Februar 2026