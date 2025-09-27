Logan Paul kauft 27-Millionen-Euro-Villa in Puerto Rico

Logan Paul (30) gönnt sich ein neues Eigenheim mit jeder Menge Luxus. In einem YouTube-Vlog präsentiert der Content Creator seine neue Bleibe in Puerto Rico. Die hat ihn schlappe 27 Millionen Euro gekostet, hat aber auch ordentlich was zu bieten. In dem Clip zeigen unter anderem Drohnenaufnahmen das schicke Anwesen: Vor der riesigen, modernen Villa liegt eine Terrasse mit Natursteinboden und einem großen Pool. Dahinter erstreckt sich eine weite Rasenfläche, auf der die Tochter und der Hund des Wrestlers jede Menge Platz zum Spielen haben. Innen gibt es nicht nur alles, was man zum Leben braucht, sondern auch kleine Extras wie ein eigenes Kino. "Ich levele mein Leben ein bisschen auf. Viel Qualität, aber immer noch bescheiden", witzelt Logan in dem Vlog.

Das Haus ist nicht das erste, das Logan in Puerto Rico kaufte. Doch nach der Hochzeit trennten er und seine Frau Nina Agdal (33) sich von der Villa und verkauften sie für etwa 12 Millionen Euro. Der Hauptwohnsitz wird die neue Unterkunft in der Karibik wohl nicht werden – das Paar lebt eigentlich zusammen im US-Bundesstaat New York. Dort wollten sie eigentlich mehr Zeit verbringen, sodass die neu erworbene Villa wohl eher eine Art Feriendomizil wird. Ob diese wirklich ein Upgrade ist, ist für viele Fans sicher fragwürdig. Immerhin hatte auch das alte Haus einen großen Pool mit eigenem Wasserfall, sechs Schlafzimmer und siebeneinhalb Bäder sowie eine Outdoor-Küche.

Vielleicht wollten Logan und seine Nina nach ihrer Hochzeit im vergangenen August auch einfach einen Neuanfang. Die beiden sind bereits seit 2022 ein Paar. 2024 wurden sie Eltern ihrer kleinen Tochter Esmé. Von der Verlobung bis zur Hochzeit vergingen rund drei Jahre. Dafür war die Zeremonie offenbar ein ganz besonderer Moment. Ihren Fans zeigte das Paar ein paar Eindrücke in einem Instagram-Post. Besonders emotional wurde es wohl bei den Gelübden. "Ich habe wirklich geweint", schrieb der 30-Jährige unter das Video. Er und Nina gaben sich beide in Weiß das Jawort: Während die Braut ein traditionelles, schulterfreies Kleid trug, glänzte Logan in einem weißen Jackett mit schwarzer Anzughose.

Anzeige Anzeige

Getty Images Logan Paul im November 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / ninaagdal Nina Agdal und Logan Paul, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jakepaul Logan Paul und Nina Agdal, August 2025