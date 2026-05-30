Logan Paul erleidet bei WWE-Kampf schwere Trizepsverletzung

Schockierende Bilder im Netz: Logan Paul (31) hat sich beim WWE-Event "Saturday Night's Main Event" in Dorado, Puerto Rico, eine schwere Verletzung zugezogen. Der 31-jährige Social-Media-Star und Wrestler riss sich beim Kampf den Trizepsmuskel im Ellenbogenbereich und musste sofort operiert werden. Ausgerechnet bei dem Versuch, einen heranstürmenden Gegner außerhalb des Rings abzufangen, passierte das Missgeschick. Auf Instagram meldete sich Logan jetzt bei seinen Fans und zeigte ihnen die brutale Narbe, die der Eingriff hinterlassen hat.

Besonders bemerkenswert ist die Art, wie der Eingriff ablief: "Ich habe mir den Trizeps gerissen und wurde bei vollem Bewusstsein operiert – ich habe dem Arzt gesagt, dass ich alles spüren will", erklärte Logan seinen Fans auf der Plattform. Die ärztliche Prognose von sechs Monaten Pause lässt ihn dabei kalt: "Die sagen mir, die Heilung dauert sechs Monate, aber das glaube ich nicht. Ich bin in ein paar Wochen wieder zurück [...] haltet diesen Titel für mich warm!" Seine Fans müssen sich um den Gürtel derweil keine Sorgen machen: Dank einer vertraglichen Sonderregelung darf jedes Mitglied seiner Gruppierung "The Vision" als Titelträger einspringen. WWE-Manager Paul Heyman bestätigte laut der Zeitung bereits, dass Bron Breakker in der Zwischenzeit Logans Platz einnimmt und den Titel verteidigt.

Für Logan ist der Wrestling-Ring längst mehr als ein Nebenprojekt: Der US-Amerikaner, der zunächst als YouTuber und Social-Media-Star berühmt wurde, hat sich in den vergangenen Jahren Stück für Stück eine Karriere im Wrestling aufgebaut und steht mit seiner Mischung aus Showtalent und sportlichem Ehrgeiz regelmäßig im Rampenlicht. Zuletzt polarisierte er jedoch eher mit Negativschlagzeilen, nachdem er ein Millionen-Duell platzen ließ. Neben seinen Aktivitäten im Ring ist der Influencer auch als Unternehmer und Podcaster aktiv und teilt private Einblicke und berufliche Projekte gerne mit seinen Fans auf Social Media.

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Getty Images Logan Paul, Social-Media-Star

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Instagram / loganpaul Logan Pauls XXL-Narbe nach dem Eingriff, Mai 2026

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Instagram / loganpaul Logan Paul vor der OP am Arm, Mai 2026