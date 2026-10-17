Primetime: "Forsthaus Rampensau Germany" wechselt den Sender

Forsthaus Rampensau Germany zieht um: Die vierte Staffel der Realityshow ist im linearen Fernsehen künftig nicht mehr bei ProSieben zu sehen, sondern läuft ab dem 6. November bei Sixx. Der neue Sender spendiert der Show einen wesentlich besseren Sendeplatz. Die zehn prominenten Paare flimmern dort immer freitags ab 20.15 Uhr zur absoluten Primetime über die Bildschirme, wie Stern berichtet. Wer lieber streamt, findet die neuen Episoden zeitgleich auf Joyn. Gedreht wird wieder in einer urigen Berghütte in den österreichischen Alpen, wo die Stars auf engstem Raum zusammenleben müssen. In der Unterkunft müssen sie sich nicht nur mit den Macken ihrer Mitstreiter herumschlagen, sondern auch alles für den großen Staffelsieg geben. Wer sich am Ende durchsetzt und zum größten Rampensau-Duo gekürt wird, können die Zuschauer ab November sowohl im Stream als auch im Fernsehen verfolgen.

Durch den Senderwechsel feiert die Show ihr großes Comeback in der Primetime. Nach dem Deutschlandstart im Jahr 2023 lief das Format bei ProSieben anfangs zwar auch noch zur besten Sendezeit, rutschte zuletzt aber immer weiter ins tiefe Nachtprogramm ab. Bei der Location bleibt hingegen alles beim Alten: Gedreht wurde wieder im Kärntner Lavanttal auf stolzen 1.300 Metern Höhe. Auf jeglichen Luxus müssen die Stars dort verzichten – stattdessen warten Etagenbetten und eine extrem beengte Unterkunft auf sie. Für Ordnung in der Alpen-WG soll jeweils ein prominenter Oberförster sorgen. Wer bei den Mitbewohnern durchfällt, wird aus der Sendung gewählt. Am Ende steht die Kür des größten Rampensau-Duos der Staffel. Verantwortlich für die Produktion zeichnet weiterhin die Firma Madame Zheng.

Wer in die Berghütte einzieht, steht derweil schon fest: Insgesamt sind 20 Realitystars in zehn Zweierteams dabei. Für eine besondere Konstellation sorgen Claudia Obert (65) und Theresia Fischer (34). Die frühere Germany's Next Topmodel-Kandidatin tritt als Teampartnerin der Unternehmerin an – wobei Claudia das vorab angeblich noch gar nicht wissen soll. Filip Pavlovic (32) geht gemeinsam mit Marco Cerullo (37) an den Start, den er aus Bachelor in Paradise kennt. Mit dabei sind Brenda Brinkmann (23) und ihre Schwester Stella, während Gigi Birofio (27) seinen Kumpel aus Kindertagen, Peris Grigoriadis, im Schlepptau hat. Giuliano Lorenzo Hediger tritt zusammen mit seinem Vater Paolo an. Außerdem stellen Marlisa Rudzio (37) und William Raab ihre Liebe auf die Probe: Das Fernbeziehungspaar wagt das Liebesexperiment im Forsthaus. Komplettiert wird das Feld unter anderem von LilliPop und Jessica Zemer, die zuvor bei "Realitystar Academy" zu sehen waren. Die dritte Staffel hatten Gina Beckmann (26) und Leon Content (25) für sich entschieden.

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Joyn/Nadine Rupp/Markus Hertrich Der Cast von "Forsthaus Rampensau Germany" 2026

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Joyn "Forsthaus Rampensau Germany"

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Imago Claudia Obert als Botschafterin des Frankfurter Oktoberfest 2026 in Frankfurt am Main

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