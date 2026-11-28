Im Wildcard-Team von Forsthaus Rampensau Germany hängt der Hüttensegen schon direkt am Anfang gewaltig schief: Die Gewinnerinnen der "Realitystar Academy", LilliPop und Jessica Zemer, geraten heftig aneinander. Der Grund für den Zoff ist ein Streit zwischen Jessica und Giuliano Hediger, der sich an einem vermeintlichen Scherz über Verhütung entzündet hatte. Lilli fürchtet nun, dass die aggressive Vorwärtsverteidigung ihrer Partnerin beiden direkt das Ticket nach Hause einbringt. Die Stimmung kocht so lange hoch, bis sich die beiden im Interview gegenseitig anschreien. Danach ist es um Lilli endgültig geschehen: Unter der Dusche brechen alle Dämme und sie weint bitterlich. "Für mich ist es einfach die größte Bestrafung, mit ihr hier zu sein", schluchzt sie und stellt dem gemeinsamen Abenteuer damit ein vernichtendes Zeugnis aus. Dabei dreht sich der Streit im Kern um die Frage, wie viel echtes Herzblut und wie viel Taktik in Jessicas Empörung steckt.

Nachdem Giuliano über Verhütung gewitzelt hatte, zog Jessica die Karte der persönlichen Betroffenheit und erklärte die Verharmlosung von HIV zu ihrem größten Trigger. Lilli kauft ihr diesen Aktivismus allerdings keine Sekunde ab und unterstellt ihr, das Feuer nur für die eigene Show gelegt zu haben. Auch Jessicas halbgare Entschuldigung bei Giuliano – dem sie zuvor noch an den Kopf geworfen hatte, sie verstehe, warum seine Ex Ariel (23) ihn nicht möge – lässt Lilli nicht gelten. Sie fordert ein ehrliches Gespräch: "Eine Entschuldigung muss von Herzen kommen." Doch statt mit Einsicht reagiert Jessica mit einer demonstrativen Geste. Die 26-Jährige hält sich die Ohren zu und singt: "Blablabla, ich hör dir gar nicht mehr zu." Lilli kontert trocken: "Sorry, aber du bist weder lustig noch entertaining." Jessica schießt zurück: "Ich war in mehr Formaten wie du. Also habe ich anscheinend mehr Starappeal." Nach ihrem Tränenausbruch findet Lilli schließlich deutliche Worte für die Zwangsgemeinschaft: "Du machst mir das hier kaputt. Digga, du bist für mich Psychoterror", erklärt sie und betont, es koste sie enorme Kraft, vor den anderen noch heile Welt zu spielen.

Dabei waren Lilli und Jessica eigentlich mit breiter Brust als Gewinnerteam ins "Forsthaus" eingezogen, nachdem sie zuvor gemeinsam "Die Realitystar Academy" für sich entschieden hatten. Angesichts der Dauerkrise beißt sich Lilli nun vor allem wegen einer verpassten Gelegenheit vom Vormittag in den Hintern. Da hätte nämlich die Möglichkeit bestanden, die Zwangsehe aufzulösen und durch einen Tausch mit Theresia Fischer (34) oder Claudia Obert (65) weiterzuspielen – doch Lilli ließ diese Chance ungenutzt verstreichen. Jessica wiederum sieht sich in der Rolle der ewig Missverstandenen: Sie betont im Einzelinterview, ständig das Gefühl zu haben, nur dann vor Lilli Gnade zu finden, wenn alles exakt nach deren Drehbuch läuft. Ob sich dieses Zweckbündnis noch einmal zusammenrauft oder endgültig zerlegt, bleibt spannend. Bisher stehen die ersten vier Folgen von "Forsthaus Rampensau Germany" auf Joyn zum Abruf bereit.

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Joyn Jessica Zember und LilliPop in "Forsthaus Rampensau Germany", 2026

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Joyn LilliPop und Jessica Zemer, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatinnen

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