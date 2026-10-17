Promi-BB-Stars diskutieren: Wie alt sollten Partner sein?

Beim gemeinsamen Frühstück am Freitagmorgen wurde es im "Promi Big Brother"-Container plötzlich tiefgründig: Die Promis diskutierten darüber, wie groß der perfekte Altersunterschied in einer Beziehung sein sollte. Gedeon Burkhard (57) verriet dabei mit einem Grinsen, dass seine eigenen Grenzen extrem flexibel seien. "Nach unten: legal sollte es schon sein. Und nach oben: Rollator ist dann so die Grenze. Bis ich Mitte 30 war, waren es aber immer Ältere", erklärte der Schauspieler in der Sendung. Maurice Dziwak (28) konnte das gut nachvollziehen und stimmte ihm zu: "Ich stand auch immer auf Ältere, ich schwöre." Francesca Morgese hatte dagegen ganz andere Erfahrungen gemacht. "Ich mochte immer jüngere Männer, die konnte man noch formen", verriet sie in der Runde. Auch Nina Bridney (23) mischte bei dem lockeren Gespräch mit und sorgte wenig später für den wohl kuriosesten Vorschlag des Morgens.

Denn aus der Plauderei über Altersvorlieben entwickelte sich schnell ein ganz neues Thema. Gedeon wollte von Francesca wissen, womit er an seinen "alten Tagen" eigentlich noch Geld verdienen könne. Nina hatte sofort eine Antwort parat und brachte eine Bezahlplattform für pikante Inhalte ins Spiel: "Gedeon kann doch OnlyFans machen! Einfach so, wie du bist. Das liegt doch auf der Hand", schlug sie vor. Komplett neu war dem Schauspieler das Thema anscheinend nicht: Er erzählte, dass er schon öfter Nachrichten von Männern bekommen habe, die sich nach genau solchen expliziten Inhalten von ihm erkundigten. Auch Francesca fand die Idee klasse. Gedeon zierte sich zunächst noch, hatte aber schon einen passenden Nutzernamen im Kopf: "Seniler alter Sack könnte ich ja meinen OnlyFans-Account nennen!"

Dass ausgerechnet Francesca bei diesem Thema ein Wörtchen mitzureden hat, überrascht nicht. Der Realitystar hatte laut eigenen Angaben von ihrem Vater einen Schuldenberg von über 340.000 Euro geerbt und die Einnahmen der Plattform genutzt, um finanziell wieder auf die Beine zu kommen. Im allerersten Monat flossen so bereits rund 11.000 Euro auf ihr Konto, im darauffolgenden waren es schon knapp 33.000 Euro. Als absoluten Rekordmonat verbuchte sie sogar stolze 480.000 Euro. Heute bezeichnet sich Francesca stolz als Multimillionärin. Gedeon hat in dem "Promi Big Brother"-Haus also eine Mitbewohnerin, die ihm aus erster Hand erzählen kann, welche Verdienstmöglichkeiten auf der Plattform stecken.

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Joyn Maurice Dziwak bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Francesca Morgese und Gedeon Burkhard bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Gedeon Burkhard bei "Promi Big Brother" 2026