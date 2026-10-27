"Lieben Kinder": Marwin Klute und Francesca wollen Nachwuchs

Marwin Klute (29) und seine Freundin Francesca Morgese sprechen offen über ihre gemeinsame Zukunft. Bei einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan wissen, ob sich die beiden Realitystars irgendwann Kinder wünschen. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: "Also, Leute. Wir haben natürlich Zukunftspläne. Kinder? Ja", stellte Marwin klar. Auch seine Liebste zeigte sich begeistert von der Vorstellung, eines Tages eine Familie zu gründen. "Ja, wir lieben Kinder. Das schon mal vorweg", erklärte Francesca. Sogar bei der Frage nach dem Geschlecht ihres möglichen Nachwuchses haben die beiden schon genaue Vorstellungen. Während sie von Zwillingsmädchen träumt, würde sich Marwin am liebsten über einen Jungen und ein Mädchen freuen. Bis es so weit ist, haben die Turteltauben allerdings noch andere Pläne: Zunächst möchten sie gemeinsam die Welt bereisen. Und auch ein weiterer wichtiger Schritt soll vor der Familiengründung noch folgen.

Auf die Frage, wann die Familiengründung konkret werden könnte, tritt Marwin allerdings erst einmal auf die Bremse. "Das ist nicht ausgeschlossen, aber wir wollen erst mal reisen. Zusammenziehen ist der nächste große Step. Also nichts überstürzen", erklärte er auf Instagram. Eine wichtige Voraussetzung für die weiteren Pläne sei außerdem, dass die Beziehung weiterhin gut laufe. "Wenn alles passt und wir happy sind...", begann der Realitystar, bevor Francesca ihm ins Wort fiel: "Dann möchte ich Zwillinge. Viele wissen es nicht, aber Marwin ist ein Zwilling. Wenn ich es entscheiden könnte, dann hätte ich gerne zwei Mädchen." Damit verriet die Influencerin ein Detail über ihren Freund: Marwin hat tatsächlich einen Zwillingsbruder, was er mit einem Lächeln bestätigte. Bei der Wunschkonstellation blieb er allerdings bei seiner eigenen Vorstellung: "Nee, wäre cool, wenn es ein Junge und ein Mädchen werden. Klassisch."

Dass Marwin und Francesca bereits über gemeinsame Kinder sprechen, dürfte einige Fans überraschen. Schließlich haben die beiden ihre Beziehung erst vor Kurzem öffentlich gemacht. Bislang führen die Realitystars eine Fernbeziehung und pendeln regelmäßig zwischen Deutschland und der Schweiz. Doch damit soll bald Schluss sein: Das Paar ist bereits auf der Suche nach einem gemeinsamen Zuhause und hat sich sogar schon erste Wohnungen und Immobilien angesehen. Wo genau sich die Turteltauben niederlassen möchten, steht allerdings noch nicht fest. Ob es die beiden künftig nach Deutschland oder in die Schweiz zieht, haben sie bislang offengelassen. Fest steht nur, dass sie ihre Beziehung mit einer gemeinsamen Wohnung auf die nächste Stufe heben möchten.

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Instagram / francibrinley Marwin Klute und Francesca Morgese

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RTL / Katya Bulgakova "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Marwin Klute

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Instagram / francibrinley Francesca Morgese, Reality-Star