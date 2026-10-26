AYTO-Marwin und Francesca planen den nächsten Big Step

Bei Marwin Klute (29) und Francesca Morgese wird es ernst! Erst vor Kurzem machten die beiden ihre Beziehung offiziell, doch schon jetzt schmieden sie gemeinsame Zukunftspläne. Wie das frisch verliebte Paar in einem Interview mit RTL verriet, steht als Nächstes der Umzug in die erste gemeinsame Wohnung auf dem Programm. "Der nächste Big Step ist auf jeden Fall, zusammenzuziehen", erklärte Francesca voller Vorfreude. Bislang führen die beiden noch eine Beziehung zwischen Deutschland und der Schweiz und pendeln regelmäßig hin und her. In welchem der beiden Länder sie sich dauerhaft niederlassen möchten, ist allerdings noch nicht entschieden. Trotzdem sind Marwin und Francesca bereits fleißig auf der Suche nach einem passenden Zuhause. Die ersten Wohnungen und Immobilien haben sich die Realitystars sogar schon gemeinsam angesehen.

Doch nicht nur in Sachen Liebe hat sich bei Marwin einiges verändert. Der Realitystar hat auch seinen Lebensstil umgestellt und verzichtet mittlerweile vollständig auf Alkohol. Den Anstoß dafür gab ein unangenehmes Erlebnis, über das er im Interview offen sprach: "Ich bin vor einigen Monaten nach Alkohol mal richtig abgestürzt und seither will ich keinen Alkohol mehr." Seitdem fühle er sich ohne Alkohol deutlich wohler und bleibe auch bei öffentlichen Veranstaltungen konsequent nüchtern. Selbst Clubbesuche gehören inzwischen der Vergangenheit an. Stattdessen schätzt Marwin es, bei Events einen klaren Kopf zu behalten, sich in Ruhe zu unterhalten und Interviews zu geben. Auch seine Beziehung zu Francesca scheint ihm dabei viel Halt zu geben: "Ich habe eine Freundin, ich bin angekommen. Ich habe nur noch Augen für sie", schwärmte der Realitystar.

Ihren Anfang nahm die Liebesgeschichte von Marwin und Francesca bei Are You The One? – Reality Stars in Love. Obwohl es zwischen den beiden während der Dreharbeiten immer wieder emotionale Höhen und Tiefen gab, verließen sie die Datingshow gemeinsam. Beim großen Wiedersehen bestätigten sie schließlich, dass aus ihrem TV-Flirt eine feste Beziehung geworden war. Bis zu diesem Moment mussten die Realitystars ihre Liebe allerdings sechs Monate lang geheim halten. Statt öffentlicher Dates standen deshalb vor allem gemütliche Filmabende und gemeinsame Zeit zu Hause auf dem Programm. Wenn sie doch einmal unterwegs waren, griff Francesca sogar zu Perücken, um unerkannt zu bleiben. Erst ein blondes Modell mit Pony habe sie ausreichend verändert. Inzwischen dürfen die beiden ihr Glück endlich offen zeigen und freuen sich selbst über die kleinen Dinge des Alltags. "Wir waren gestern das erste Mal zusammen einkaufen", erzählten sie glücklich.

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Instagram / francibrinley Marwin Klute und Francesca Morgese

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Instagram / francibrinley Marwin Klute und Francesca Morgese

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Imago Francesca Morgese beim Reveal Event zu Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf