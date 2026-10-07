Multimillionärin: Promi-BB-Francesca erbte hohe Schulden

Im Garten des Promi Big Brother-Hauses wird es auf einmal sehr persönlich: Francesca Morgese gibt ihren Mitbewohnern Einblicke in ihre finanzielle Vergangenheit. Kim Virginia Grey (31) möchte dabei ganz genau wissen, ob Francesca mittlerweile Multimillionärin sei – und bekommt darauf ein eindeutiges "Ja". Ihr heutiges Vermögen hat allerdings eine schwierige Vorgeschichte, wie Francesca in der Runde erzählt. "Ich hatte Schulden geerbt von meinem Papa", berichtet sie in der Sendung. Dabei sei es insgesamt um mehr als 340.000 Euro gegangen. Um ihre finanzielle Situation in den Griff zu bekommen, wandte sie sich schließlich OnlyFans zu – mit enormem Erfolg. Während sie im ersten Monat rund 11.000 Euro verdient habe, seien es im zweiten bereits 33.000 Euro gewesen. Ihren bislang höchsten Monatsverdienst beziffert sie nach eigenen Angaben sogar auf 480.000 Euro.

Ihre Mutter starb an Krebs, als Francesca gerade sieben Jahre alt war, und sie blieb gemeinsam mit ihrer Schwester zurück. Jahre später ging sie mit den geerbten Schulden zu Der Bachelor und verband mit ihrer Teilnahme große finanzielle Hoffnungen: "Ich bin mit Schulden zum Bachelor und dachte: 'Vielleicht kommt da das große Geld'", erinnert sie sich in der Show. Weil der erhoffte Geldsegen ausblieb, entschied sie sich anschließend für OnlyFans. Zu dieser Zeit sei sie depressiv und derart verzweifelt gewesen, dass sie sogar einen Job als Escort nicht ausgeschlossen habe. "Ich hatte keine andere Wahl", erklärt sie. Entscheidend sei für sie vor allem gewesen, möglichst schnell Geld zu verdienen. Zunächst habe sie lediglich Bikinifotos angeboten, später folgten komplett nackte Aufnahmen und auch Tapes. Treffen mit ihren Abonnenten habe es dagegen nie gegeben. Trotz des finanziellen Erfolgs möchte Francesca ihre damalige Tätigkeit nicht glorifizieren. Mit dem Wissen von heute würde sie sich nicht noch einmal dafür entscheiden. Vor zwei Jahren beendete sie ihre Arbeit auf der Plattform. Auch Maurice Dziwak (28) und Georgina Stumpf stehen OnlyFans in der Gesprächsrunde kritisch gegenüber.

Dass Francescas Vergangenheit auf OnlyFans auch ihr Liebesleben beeinflusst, zeigte sich erst kürzlich bei Are You The One – Reality Stars in Love. Über mehrere Folgen hinweg kamen sich Francesca und Marwin Klute (29) näher, ohne sich zunächst offen zu ihren Gefühlen zu bekennen. Stattdessen vereinbarten die beiden, sich nach den Dreharbeiten wiederzutreffen und herauszufinden, ob aus ihrer Verbindung tatsächlich etwas werden könnte. Bei einem gemeinsamen Date in Folge 14 rückte Francescas OnlyFans-Account jedoch erneut in den Mittelpunkt und sorgte für Spannungen zwischen den beiden. Nach ihrer Rückkehr von dem Date erklärte die Realitybekanntheit schließlich, dass Marwin nicht ihr Match sei. Damit wurde der eigentlich romantisch geplante Ausflug zu einer echten Zerreißprobe.

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Instagram / francibrinley Francesca Morgese, Reality-Star

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Joyn Francesca Brinley, "Match My Ex"-Kandidatin

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RTL / Katya Bulgakova "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Marwin Klute

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