Russell Crowe und Aaron Paul stürmen die Amazon-Prime-Charts

Russell Crowe (62) und Aaron Paul (47) erobern derzeit mit dem Gangsterthriller "The Get Out" die Streaming-Charts. Der Film ist neu im Abo von Prime Video verfügbar und stößt dort auf großes Interesse. Russell spielt darin den Geschäftsmann Manco Kapak, der in die Jahre gekommen ist. Der alternde Geschäftsmann möchte seinen erfolgreichen Club verkaufen und sich anschließend mit seiner Freundin Sunny zur Ruhe setzen. Sunny wird von Teresa Palmer (40) gespielt. Doch aus dem erhofften entspannten Neuanfang wird nichts: Ein Gangsterduo, dargestellt von Aaron und Nina Dobrev (37), raubt Manco aus. Gleichzeitig sitzen ihm Drogenbosse im Nacken, bei denen er noch Schulden hat. Damit nicht genug, taucht auch Joe Carver auf. Der von Luke Evans (47) gespielte Neuankömmling hat es auf Mancos Club abgesehen und setzt den Geschäftsmann zusätzlich unter Druck. Manco bleibt nichts anderes übrig, als sich mit allen Mitteln zu wehren.

So erfolgreich der Streifen in den Prime-Video-Charts auch ist, so gespalten sind die Meinungen über ihn. Auf Rotten Tomatoes kommt "The Get Out" bei den Kritikern lediglich auf 47 Prozent Zustimmung. Das Publikum vergibt dort 49 Prozent. Unter den Rezensionen bei Amazon finden sich dennoch mehrere positive Stimmen. "Wirklich verdammt gut. Habe gar nicht damit gerechnet", zeigt sich ein Nutzer überrascht. Ein anderer nimmt den Film gegen die negativen Stimmen in Schutz: "Bin mir nicht sicher, warum so viele Leute den Film hassen. Er wird vielleicht keine Preise abräumen, aber er ist unterhaltsam und hat sich zu 100 % gelohnt." Auch die zahlreichen Actionszenen kommen teilweise gut an. "Ganz okay. Jede Menge Schießereien und Gewalt", lautet eine weitere Einschätzung auf Amazon. Überzeugt sind aber längst nicht alle. Ein Amazon-Kunde stört sich an der Umsetzung der Geschichte: "Hat einige gute Stars und die Prämisse ist spannend, ist aber viel zu absurd, um ernst zu sein."

Für Russell bedeutet "The Get Out" ein Wiedersehen mit Regisseur Derrick Borte. Das Duo hatte bereits den Thriller "Unhinged – Außer Kontrolle" gedreht. Auch darin spielte der Schauspieler einen bedrohlichen Gegenspieler. Solche zwielichtigen und brutalen Figuren sind in der Filmografie des Schauspielers mehrfach zu finden. Er war zum Beispiel als Skinhead in "Romper Stomper" zu sehen und spielte in "Virtuosity" eine tödliche künstliche Intelligenz. Hinzu kommen unter anderem Rollen in "Todeszug nach Yuma" und "Nuremberg". Für den neuen Gangsterthriller wurde Russell von einem größeren Ensemble unterstützt. Neben Russell, Aaron, Luke, Nina und Teresa stehen in "The Get Out" auch Kartiah Vergara, Steffi Gil und Benedict Hardie vor der Kamera. Die Geschichte von "The Get Out" entstand dabei nicht eigens für die Leinwand: Der Film basiert auf dem Roman "Strip" von Thomas Perry. Die literarische Vorlage liefert das Gerüst für den Machtkampf rund um Mancos Club.

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Imago Russell Crowe spielt in "The Get Out" (2026) einen Nachtclubbesitzer, der seine gefährliche Vergangenheit hinter sich lassen will

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Imago Aaron Paul zählt Geld in einer Szene aus dem Film "The Get Out" (2026)

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