Bei Fame Fighting: Bobby Chamberz' Fuß stand unnatürlich ab

Bei Fame Fighting 4 hat es einen Schockmoment gegeben: Realitystar Bobby Chamberz hat sich im Boxkampf gegen Ediz Tasci schwer am Fuß verletzt. Schon in der ersten Runde erwischte Ediz seinen Kontrahenten mehrfach und zwang ihn immer wieder in die Rückwärtsbewegung. Nach einer weiteren harten Kombination ging Bobby schließlich zu Boden. Dabei knickte er extrem unglücklich um und krachte zu allem Überfluss mit seinem gesamten Körpergewicht auf das bereits angeschlagene Bein – zu sehen in einem Video, das auf Instagram veröffentlicht wurde. Für den 39-Jährigen war der Fight in diesem Moment sofort gelaufen. Das Duell gegen den 31-jährigen Ediz wurde augenblicklich abgebrochen, während seine Ecke sofort eine Trage in den Ring orderte. Sanitäter eilten in den Ring, kümmerten sich dort um den Verletzten und trugen ihn schließlich unter großem Applaus des Publikums aus der Halle.

Hinter den Kulissen wurde Bobby anschließend in Ruhe medizinisch weiterversorgt. Die erste Diagnose nach dem folgenschweren Sturz fiel eindeutig aus: Das Sprunggelenk des Realitystars ist gebrochen. Damit überschattete der Unfall ein Duell, das eigentlich gerade erst begonnen hatte. Sportlich hatte Ediz in der ersten Runde den besseren Start erwischt und seinen Gegner mit mehreren Treffern unter Druck gesetzt. Ein normales Kampfende gab es durch die schwere Verletzung natürlich nicht mehr. Statt eines packenden Fights bis zur letzten Runde beherrschten plötzlich Notärzte, eine Trage und geschockte Gesichter die Arena. Wie viele Monate Bobby nach dem Knöchelbruch nun pausieren muss, steht aktuell noch völlig in den Sternen.

Später meldete sich Ediz in seiner Instagram-Story und hielt die Fans über den Zustand seines Kontrahenten auf dem Laufenden. Passend dazu postete er ein gemeinsames Bild, das kurz nach dem plötzlichen Kampfabbruch backstage entstand. Auf dem Foto sieht man Bobby bereits auf Krücken, während sein ramponierter Fuß in einer festen Schiene steckt. Die beiden Sportler posierten gemeinsam für den Schnappschuss – trotz der dramatischen Szenen, die sich kurz zuvor im Ring abgespielt hatten. Fame Fighting bringt regelmäßig bekannte Gesichter aus dem Reality-Kosmos in den Boxring, wo sie sich vor Publikum duellieren. Sänger Pietro Lombardi (34) ist ebenfalls ein großer Fan der Veranstaltung und wäre fast selbst in den Ring gestiegen.

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Instagram / bobby_chamberz Bobby von "Germany Shore"

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Instagram / ediz_tasci Bobby Chamberz und Ediz Tasci nach ihrem Kampf bei "Fame Fighting", Oktober 2026

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Instagram / ediz_tasci Ediz Tasci, Streamer und Sportler

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