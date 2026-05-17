Zwei Wochen Ungewissheit: Charlotte Crosby erlitt Fehlgeburt

Realitystar Charlotte Crosby (36) hat einen schweren Schicksalsschlag erlebt: Die Geordie Shore-Bekanntheit verlor kürzlich ihr drittes Baby, das sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Jake Ankers erwartete. Wie sie jetzt im Gespräch mit dem Magazin Fabulous erzählt, erfuhr sie Anfang März von der Schwangerschaft und war sofort voller Vorfreude auf weiteren Nachwuchs. Charlotte und Jake begannen schon, über ein größeres Familienauto nachzudenken und filmten sogar emotionale Reaktionen ihrer Eltern und Freunde für ein mögliches Social-Media-Reveal. Doch beim ersten Ultraschall kam dann der Schock: Die Sonografin konnte kein Baby erkennen – und das Paar wurde mit einer quälenden Wartezeit konfrontiert.

Denn laut den Richtlinien des britischen Gesundheitssystems NHS musste Charlotte zwei Wochen bis zur nächsten Untersuchung abwarten. Es bestand noch die Hoffnung, dass es für den Ultraschall einfach zu früh sein könnte. Trotzdem spürten die Influencerin und ihr Partner schnell, dass etwas nicht stimmte. "In meinen wildesten Träumen hätte ich nicht gedacht, dass etwas schiefgehen könnte", schilderte Charlotte im Interview mit Fabulous. Nach zwei vorherigen, unkomplizierten Schwangerschaften war sie überzeugt, dass alles wieder reibungslos verlaufen würde. Doch ein anschließender Termin bei ihrem Arzt in London, der auch ihre anderen Kinder zur Welt gebracht hatte, bestätigte schließlich die traurige Gewissheit: Die Schwangerschaft war nicht mehr aktiv – eine sogenannte verhaltene Fehlgeburt.

Bei dieser Form der Fehlgeburt, auch als "stille Fehlgeburt" bezeichnet, entwickelt sich der Embryo nicht weiter, ohne dass der Körper sofort reagiert. Weil die Schwangerschaftshormone häufig noch nachweisbar sind, bemerken Betroffene oft lange Zeit nichts. Charlotte berichtete, dass sie weiterhin typische Frühschwangerschaftsanzeichen wie Übelkeit, empfindliche Brüste und Müdigkeit hatte und deshalb zunächst hoffnungsvoll blieb.

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Getty Images Charlotte Crosby, November 2023

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Instagram / thecharlottecrosby Charlotte Crosby und Jake Ankers mit ihren Töchtern auf den Malediven

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