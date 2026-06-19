"Wie im Ferienlager": Darum ist Beatrice Egli gern auf Tour

Beatrice Egli (37) geht im Herbst wieder auf Tour – und die Schlagersängerin hat gegenüber Schlager.de nun verraten, wie ihr Alltag hinter den Kulissen aussieht. Dabei wird klar: Feste Routinen spielen für Beatrice eine ganz zentrale Rolle. Der Tag beginnt für das gesamte Team gemeinsam beim Frühstück, gefolgt von Mittag- und Abendessen, bevor es zum Soundcheck und anschließend zu den Meet & Greets geht. "Ich habe sehr viele Routinen auf Tour und das mag ich auch", erzählte die Sängerin.

Mit jeder Show schrumpft die Zeit für den Soundcheck. "Am Anfang der Tour dauert der Soundcheck noch knapp 90 Minuten, irgendwann nur noch eine Stunde, dann am Ende nur noch eine halbe", erklärte Beatrice. Jeder Handgriff sitzt, die Abläufe greifen immer reibungsloser ineinander. "Diese Beständigkeit ist wunderschön", schwärmte die Schweizerin. Auch das Gemeinschaftsgefühl mit dem Team ist ihr wichtig – gemeinsam steigt die Crew in den Tourbus und manchmal endet die Fahrt im totalen Lachanfall. Direkt vor jedem Auftritt versammeln sich dann alle im Kreis, und Beatrice sagt: "Ich wünsche uns eine schöne Show." Für sie ist dieser Moment mehr als nur ein Ritual. "In diesem Moment spürt man: Wir sind eins", sagte sie.

Kein Wunder, dass die Sängerin die Tour-Zeit in bester Erinnerung behält: "Am Ende ist man traurig, wenn es vorbei ist, wie im Ferienlager." Die gebürtige Schweizerin legt seit jeher großen Wert darauf, ihre Karriere nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten und klare Entscheidungen zu treffen – ob auf Tour oder im Fernsehen. So hatte sie sich auch bewusst dazu entschieden, ihre eigene TV-Show zu beenden und sich wieder stärker auf ihre Musik zu konzentrieren.

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Getty Images Beatrice Egli bei der 31. José Carreras Gala in Leipzig, Dezember 2025

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Imago Beatrice Egli beim "Kölner Treff", 11.12.2025

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Getty Images Beatrice Egli in der "Die Beatrice Egli Show", Dezember 2025