Mandelentzündung: So geht es Nina Bridney nach Promi-BB-Exit

Nina Bridney (23) musste ihre Zeit bei Promi Big Brother an Tag 13 beenden. In der Show musste sie mit mehr als nur Spielen und Mitbewohnern kämpfen. Im Beisein von Promiflash gibt die Streamerin auf einer Pressekonferenz ein Gesundheitsupdate und verrät, dass sie während der Show laut eigenen Angaben an einer Mandelentzündung litt. Schon in der Sendung musste sie deshalb Antibiotika nehmen. Da sich ihre Stimme durch die Erkrankung veränderte, musste Nina viel Kritik einstecken. Zahlreiche Zuschauer warfen ihr vor, dass dies ihre tatsächliche Stimme sei und ihre höhere Stimme nur fake sei. "Genau ab diesem Tag gingen auch die Kommentare über meine Stimme richtig los. Viele haben sich gefragt, warum meine Stimme plötzlich anders klingt. Da dachte ich mir: Leute, ich habe eine Tonsillitis! Meine Stimme ist weg und heiser", kontert Nina.

Wer den Livestream verfolgt hat, hätte ihrer Darstellung nach durchaus mitbekommen können, dass hinter dem Stimmverlust eine Erkrankung steckte. Dass die Heiserkeit auch nach dem Exit noch nicht ganz verschwunden ist, nimmt Nina aber gelassen. "Mir geht es auf jeden Fall schon besser. Danke der Nachfrage!", erklärt sie im Beisein von Promiflash. Mit ihrem Auszug verpasste Nina den Einzug ins Halbfinale der aktuellen Staffel. Auch wenn sie selbst nicht mehr dabei ist, hat die Influencerin eine klare Vorstellung davon, wer das Finale für sich entscheiden könnte. "Ich glaube, dass entweder Axel Schulz oder Nadja Benaissa gewinnen wird. Einer von den beiden, denke ich. Wir sind alle gespannt", sagt sie gegenüber Promiflash. Auf die Nachfrage, ob sie den beiden den Sieg auch gönnen würde, antwortet Nina knapp und deutlich: "Ja, natürlich." Wer am Ende tatsächlich als Gewinner aus der Show hervorgeht, entscheidet sich im Finale am Montag.

Kurz nach seinem Aus wünschte PBB-Bewohner René Dost (57) dagegen ausgerechnet Nina den Sieg. Bei einer Pressekonferenz im Beisein von Promiflash schwärmte der Gastronom von ihr: "Sie ist eine Newcomerin mit einer absolut ehrlichen Art." Weiter stellte René klar: "Obwohl behauptet wurde, dass sie sich besonders verstelle, habe ich sie persönlich so erlebt, wie sie wirklich ist. Sie ist ein sehr lebensfroher Mensch." Warum René ihr den Triumph so sehr gegönnt hätte, machte er an Momenten mit Godfrey Egbon fest. Nina hatte das Gespräch gesucht und ihm sogar eine Umarmung angeboten, doch das Model lehnte ab. Später startete sie noch einen Versuch, diesmal mit einer Blume. Für René war das ein Beweis, dass sie nicht spielte: "So etwas kann man nicht scripten. Das ist einfach echt." Trotzdem tippte er am Ende auf einen anderen möglichen Sieger und vermutete, dass Maurice Dziwark das Rennen machen könnte.

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Joyn Nina Bridney, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

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Joyn Nina Bridney, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

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Instagram / ninabridney Nina Bridney und Redo, "Promi Big Brother"-Bewohner