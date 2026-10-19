RJ Mittes Mutter hatte nicht mit seinem Handeln gerechnet

Der überraschende Tod von RJ Mitte (†34) hat in Hollywood große Bestürzung ausgelöst. Der Schauspieler, der durch seine Rolle als Walter Jr. in der Erfolgsserie Breaking Bad bekannt wurde, starb am 12. Oktober 2026 im Alter von nur 34 Jahren durch Suizid. Nun hat sich seine Mutter Dyna Mitte erstmals ausführlich zu dem schweren Verlust geäußert. Im Gespräch mit The Hollywood Reporter erklärte sie, dass die Familie mit einer solchen Tragödie nicht gerechnet habe. Zwar habe es in seinem Umfeld Sorgen um seine psychische Gesundheit gegeben, doch RJ habe offen mit seiner Mutter, seiner Schwester, weiteren Angehörigen und Mitgliedern seines Teams über seine Gefühle gesprochen. Dyna hatte ihren Sohn zudem ermutigt, sich professionelle therapeutische Unterstützung zu suchen. Auch beruflich habe sich der Schauspieler zuletzt in einer guten Phase befunden. Dass er sich dennoch das Leben nehmen würde, sei für seine Familie völlig unerwartet gekommen.

Seine Mutter vermutet, dass RJ möglicherweise einen schweren psychischen Rückschlag erlitten hatte. "Wenn einen etwas quält – sei es für eine Stunde, einen Tag, eine Woche oder einen Monat –, können Menschen meiner Meinung nach schwache Momente haben. Ich glaube, dass genau das in diesem Fall passiert ist", erklärte sie gegenüber The Hollywood Reporter. Weiter betonte sie: "Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll, außer, dass es nichts war, womit wir gerechnet hatten." Spekulationen, wonach berufliche oder finanzielle Schwierigkeiten zu seinem Tod beigetragen haben könnten, wies Dyna entschieden zurück. Allein 2026 seien bereits drei Filme mit RJ erschienen, zwei weitere Veröffentlichungen hätten noch bevorgestanden. Darüber hinaus habe er Verträge für mehrere neue Produktionen unterschrieben, an einem Buch gearbeitet und die Eröffnung eines Foodtrucks geplant. Auch frühere finanzielle Unstimmigkeiten mit einem Manager seien längst geklärt gewesen und hätten nichts mit seinem Tod zu tun gehabt. Wie schwer der Verlust für sie ist, machte Dyna mit bewegenden Worten deutlich: "Eine Mutter sollte ihr Kind niemals auf diese Weise finden müssen. Das ist nur schwer zu verkraften."

Am 16. Oktober wurde RJ bei einer Gedenkfeier im Mitte Center im texanischen Brownsville die letzte Ehre erwiesen. Auch seine ehemaligen "Breaking Bad"-Kollegen zeigten sich von der Todesnachricht tief getroffen. Bryan Cranston (70), der in der Serie seinen Vater Walter White verkörperte, erklärte öffentlich, er sei "zutiefst verzweifelt". Aaron Paul (47), der als Jesse Pinkman zu sehen war, nahm ebenfalls mit emotionalen Worten Abschied. "Ich bin fassungslos. Diese Nachricht bricht mir das Herz. RJ, ich liebe dich, mein Freund. Du wirst fehlen", schrieb der Schauspieler. Mit seiner Darstellung von Walter Jr. in "Breaking Bad" hatte RJ internationale Bekanntheit erlangt. Bei ihm war bereits im Alter von drei Jahren Zerebralparese diagnostiziert worden. Auch seine Serienfigur lebte mit dieser Erkrankung, wodurch RJ eigene Erfahrungen in seine Rolle einbringen konnte.

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Getty Images RJ Mitte und Dyna Mitte bei den 66. Primetime Emmy Awards im Nokia Theatre L.A. Live, Los Angeles, am 25. August 2014

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Getty Images RJ Mitte bei "A Man With Sole: The Impact of Kenneth Cole" im Paley Center for Media in New York City, 10. Juni 2025

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