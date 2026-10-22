Bryana Holly trauert mit bewegenden Worten um Sahara Ray

Model Bryana Holly (33) nimmt mit bewegenden Worten Abschied von ihrer langjährigen Freundin und Kollegin Sahara Ray. Das Model wandte sich am 20. Oktober 2026 mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram an ihre verstorbene Kollegin, die am 18. Oktober im Alter von 34 Jahren im Krankenhaus, umgeben von ihrer Familie, gestorben war. In ihren Zeilen, die unter anderem Us Weekly aufgriff, erinnerte Bryana an die besondere Ausstrahlung ihrer Freundin und an die vielen gemeinsamen Jahre. "Es gibt niemanden wie dich. Keine strahlendere Seele, keinen schöneren Geist, kein liebevolleres Herz", schrieb Bryana auf der Plattform. "Was für ein Glück ich hatte, dich so viele Jahre in meinem Leben gehabt zu haben. Ich bin für immer dankbar, dass das Universum zugelassen hat, dass sich unsere Wege kreuzen." Zum Abschied richtete sie noch einen Satz an ihre Freundin, der keine Fragen offenlässt: "Ich werde niemals die Wärme, das Licht und die Liebe vergessen, die du mit mir geteilt hast."

Seit dem Tod ihrer Freundin sucht Bryana die Nähe zu ihr in ganz persönlichen Erinnerungsstücken. "Ich habe all die alten Sprachnachrichten, die du geschickt hast, noch einmal angehört. Ich habe die alten Briefe gelesen, die du mir gegeben hast", erklärte sie in ihrem Posting, das Us Weekly zitierte. "Ich kann dich immer noch neben mir lachen hören. Ich kann immer noch spüren, wie du meine Hand hältst." Besonders lebhaft erinnerte sie sich an die gemeinsamen Ausflüge und durchgemachten Nächte: "Wir sangen und tanzten und machten lange Fahrten an der Küste entlang. Wir blieben die ganze Nacht in deiner Wohnung wach, redeten und lachten, und wenn ich weinte, hast du meinen Rücken gekrault, bis ich eingeschlafen war." Für die Zukunft hat sie sich etwas fest vorgenommen: "Ich werde diese Erinnerungen in Ehren halten, solange ich lebe."

Auch Saharas jüngere Schwester Ruby Ray meldete sich am 20. Oktober auf Instagram zu Wort. Sie teilte mehrere gemeinsame Aufnahmen und fand sehr persönliche Worte für die Verstorbene. Ruby beschrieb ihre große Schwester als lebensfrohen, klugen, lustigen, liebevollen und einfühlsamen Menschen. Ohne sie erscheine ihre Welt nun unvorstellbar dunkel. Sahara war die Tochter der Surflegende Tony Ray und selbst erst vor Kurzem Mutter geworden: Neun Monate vor ihrem Tod hatte sie die Geburt ihrer Tochter Snow verkündet und ihren Followern danach immer wieder Einblicke in ihren Alltag mit dem Baby gegeben. Einen Tag vor Bryanas Beitrag hatte sich bereits Influencerin Sabrina Zada zu Wort gemeldet. Auch sie teilte gemeinsame Fotos aus den vergangenen Jahren und äußerte ihre Trauer öffentlich.

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Getty Images Bryana Holly und Nicholas Hoult bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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Instagram / sahara_ray Sahara Ray, Influencerin

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