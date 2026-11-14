Nicholas Hoult verrät, wie er seine Frau kennengelernt hat

Nicholas Hoult (36) und seine Frau Bryana Holly (33) lernten sich vor rund zehn Jahren in Los Angeles kennen. Im Podcast Therapuss von Jake Shane gab der Schauspieler jetzt seltene Einblicke in die Anfänge dieser Liebesgeschichte. Nicholas war damals für einen Filmdreh in der Stadt und begegnete dort auf einer Pre-Halloween-Party Bryana. Die beiden kamen ins Gespräch und verstanden sich sofort. Dabei entdeckten sie schnell eine gemeinsame Leidenschaft: die Musik. Für Nicholas war das Grund genug, Bryana kurzerhand zum Desert-Trip-Festival einzuladen, das im Oktober 2016 über mehrere Tage stattfand. Für zwei Menschen, die sich kaum kannten, war das durchaus ein ungewöhnlicher Vorschlag. Das sieht der Schauspieler inzwischen auch selbst so: Rückblickend bezeichnete er den Ausflug als "eine Art übertrieben engagiertes erstes Date".

Ganz ohne vorheriges Kennenlernen wollten sich Nicholas und Bryana dann aber doch nicht ins Festivalabenteuer stürzen. Bevor es zum Desert Trip ging, verabredeten sie sich daher zu einem Essen. Damit wollten beide offenbar herausfinden, ob sie sich tatsächlich vorstellen konnten, mehrere Tage am Stück miteinander zu verbringen. Über diesen kleinen Sicherheitscheck scherzte Nicholas bei Therapuss: "Wir gingen vorher einmal essen, einfach um sicherzugehen, dass keiner von uns völlig verrückt ist." Das Festival Desert Trip fand nur ein einziges Mal statt, auf demselben Gelände wie das Coachella. Wegen seines hochkarätigen Line-ups mit vergleichsweise älteren Künstlern bekam das Event den Spitznamen "Oldchella". Pro Abend standen jeweils zwei Musiklegenden auf der Bühne, darunter die Rolling Stones, Bob Dylan (85), Neil Young (81), Roger Waters und Paul McCartney (84). Nicholas und Bryana waren jeden Abend vor Ort. Das Publikum sei im Durchschnitt über 50 Jahre alt gewesen und es habe Sitzplätze gegeben, erinnerte sich der Filmstar.

Heute sind Nicholas und Bryana verheiratet und haben inzwischen sogar vier Kinder. Ihre Beziehung halten sie jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Gemeinsame Auftritte des Paares sind selten. Eine der wenigen Ausnahmen gab es im März dieses Jahres: Bei der Vanity Fair Oscar Party im LACMA in Los Angeles liefen die Eheleute zusammen über den roten Teppich. Dort feierten sie gemeinsam das Ende der Award-Saison. Nicholas zog mit seinem platinblondem Haar an dem Abend alle Blicke auf sich. Es war einer der raren öffentlichen Paarmomente der beiden – und das rund zehn Jahre, nachdem sie sich auf jener Party in Los Angeles zum ersten Mal begegnet waren.

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Instagram / bryanaholly Nicholas Hoult und Bryana Holly mit ihren Kindern

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ActionPress / ZUMA / Zuma Press Nicholas Hoult und Bryana Holly, Februar 2025

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