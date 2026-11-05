Schon vierfacher Papa? Nicholas Hoult verblüfft seine Fans

Ist Nicholas Hoult (36) etwa längst vierfacher Papa? Bei der gemeinsamen Promotion für den neuen Film "How To Rob A Bank" sorgte Pete Davidson mit einer beiläufigen Bemerkung für großes Staunen. Im Interview mit Entertainment Tonight bezeichnete der Comedian seinen Co-Star als "einen tollen Vater, Vater von vier Kindern". Danach hakte Pete noch einmal verblüfft nach: "Vier unter, was, sieben? Das ist verrückt." Eine Richtigstellung blieb aus. Stattdessen lächelte der Brite, nickte und antwortete knapp: "Ja, ja." Damit scheint Nicholas zum ersten Mal anzudeuten, dass er mit seiner langjährigen Partnerin Bryana Holly (33) inzwischen tatsächlich vier Kinder hat. Offiziell bestätigt wurden zwei weitere Sprösslinge bislang allerdings nicht.

Öffentlich bekannt waren bisher nur zwei Kinder des Paares. Sohn Joaquin soll kurz nach der Ausstrahlung des Interviews seinen achten Geburtstag gefeiert haben. Ende 2022 kam zudem ein weiteres Kind zur Welt, das inzwischen drei Jahre alt ist. Über die beiden mutmaßlichen weiteren Sprösslinge ist dagegen nichts bestätigt. Namen, Geschlecht oder Geburtsdaten kennt die Öffentlichkeit nicht. DailyMail bat Nicholas' Vertreter um eine Stellungnahme, erhielt aber zunächst keine Antwort. Entsprechend groß war die Verwunderung nach Petes beiläufiger Enthüllung. Unter dem Interviewvideo von Entertainment Tonight fragte ein Fan: "Vater von VIER Kindern? Wann ist das passiert???"

Ganz aus dem Nichts kommt die Vierfachpapa-Theorie allerdings nicht. Bereits im März hatte Bryana einen kleinen Hinweis fallen lassen. Nach dem gemeinsamen Auftritt mit Nicholas bei der Vanity Fair Oscar Party in Los Angeles musste sich das Model mit Gerüchten über eine angebliche Brustvergrößerung herumschlagen. Ihre veränderte Oberweite erklärte sie damit, ihre Babys seit mehreren Stunden nicht gestillt zu haben. Die Mehrzahl könnte darauf hindeuten, dass Bryana Zwillinge zur Welt gebracht hat. Petes Aussage über insgesamt vier Kinder passt nun zu dieser Theorie. Ob das Paar wirklich Zwillinge bekommen hat, ist aber weiterhin nicht bestätigt. In einem früheren Interview bezeichnete Nicholas das Model allerdings bereits als seine "Frau".

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IMAGO / AFF-USA Bryana Holly and Nicholas Hoult bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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Getty Images Nicholas Hoult bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles

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