Sepp Schauer denkt nicht an Abschied von "Sturm der Liebe"

Sepp Schauer (77) denkt vorerst nicht daran, dem Fürstenhof freiwillig den Rücken zu kehren. Der Schauspieler möchte in der ARD-Telenovela Sturm der Liebe weiterhin als Chefportier Alfons Sonnbichler vor der Kamera stehen. Im Gespräch mit der Joyn-Redaktion formuliert er allerdings ungewöhnlich offen, wovon sein Verbleib abhängt: "Solange ich mir meinen Text merken kann, würde ich das gerne weitermachen." Damit gibt Sepp den Fans nach mehr als zwei Jahrzehnten am Fürstenhof zumindest vorerst Entwarnung. Ein konkretes Ende seiner Zeit in der Serie ist für ihn also aktuell kein Thema.

Seit der allerersten Folge gehört Sepp zur Besetzung von "Sturm der Liebe". Seine Figur Alfons ist dadurch für viele Zuschauer fest mit der Geschichte des Fürstenhofs verbunden. Trotz seiner langen Serienzeit möchte der Schauspieler verhindern, dass sein Charakter vorhersehbar wird. Deshalb versucht er, Alfons immer wieder neue Seiten zu geben und ihn kontinuierlich weiterzuentwickeln. Auch Teile seiner eigenen Persönlichkeit lässt Sepp in die Darstellung einfließen. Dazu zählen vor allem seine Ironie und seine Freude an komischen Momenten. Was ihn darüber hinaus motiviert, täglich ans Set zu kommen, ist nach eigener Aussage vor allem das harmonische Team am Fürstenhof und natürlich die Begeisterung für seinen Beruf an sich: "Du spielst so lange, weil Spielen das Schönste ist, was es gibt", schwärmte er.

Für die Fans dürfte Sepps Zukunft bei "Sturm der Liebe" derzeit besonders interessant sein. Mit Dirk Galuba (86) verabschiedet sich schließlich ein weiteres Serienurgestein aus dem regulären Cast. Der Schauspieler verlässt die Telenovela in seiner langjährigen Rolle als Werner Saalfeld. Nach diesem Ausstieg bleiben mit Alfons und Hildegard vorerst nur noch zwei Figuren übrig, die für die jahrzehntelange Geschichte des Fürstenhofs stehen. Die Telenovela läuft seit 2005 im Ersten und erzählt in Staffeln jeweils neue Liebesgeschichten rund um das Luxushotel am Fuß der bayerischen Berge. Sepp stand bereits vor "Sturm der Liebe" vor der Kamera und war unter anderem in Produktionen wie "Der Bulle von Tölz" zu sehen.

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Sepp Schauer, Schauspieler

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Sepp Schauer und Sebastian Fischer beim exklusiven Screening des ARD Fernsehfilms "Der große Rudolph

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Hannes Magerstaedt / GettyImages Corinna Binzer und Sepp Schauer beim Tabaluga Golf Cup 2015