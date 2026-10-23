"American Horror Story" bekommt offiziell eine 14. Staffel

Fans von American Horror Story können aufatmen: Die Anthologieserie geht in die 14. Staffel. FX bestätigte die Verlängerung am Dienstag, und das, bevor die aktuell laufende 13. Staffel ihr Finale erreicht hat. Die von Ryan Murphy (60) und Brad Falchuk (55) entwickelte Show bleibt dem Sender also auch über das derzeitige Kapitel hinaus erhalten. Die Entscheidung kommt nicht so überraschend: Staffel 13 legte den bislang erfolgreichsten Streamingstart in der Geschichte der Reihe hin.

Mehr Informationen zur neuen Staffel gibt es bisher allerdings nicht. Weder ist bekannt, wann die neuen Folgen erscheinen werden, noch, welche Schauspieler diesmal mit an Bord sein werden. Auch zum Thema und zur Handlung der kommenden Staffel hüllt sich FX bislang in Schweigen. Weil die Serie in den vergangenen Jahren keinem festen jährlichen Rhythmus mehr folgte, lässt sich der Zeitraum für die Rückkehr derzeit kaum eingrenzen. Ähnlich unklar ist die Besetzung: Das Anthologieformat erlaubt es zwar, dass bekannte Gesichter immer wieder in neuen Rollen auftauchen, eine automatische Zusage für die Stars aus dem aktuellen Kapitel ist das aber nicht. Die Ankündigung besteht somit vor allem aus einer Gewissheit: Es geht weiter.

In den USA war die 13. Staffel am 24. September 2026 angelaufen – nach einer mehrjährigen Pause seit dem Beginn des zwölften Kapitels "Delicate". Laut FX kamen die ersten drei Episoden weltweit innerhalb von vier Tagen auf etwa vier Millionen Aufrufe bei Hulu und Disney+. Damit lag die Reichweite rund 50 Prozent über dem Start von "Delicate" und beinahe doppelt so hoch wie bei Staffel 10 und 11. Inhaltlich setzt das aktuelle Kapitel auf ein großes Wiedersehen mit alten Figuren und Handlungssträngen aus einigen früheren Staffeln wie "Murder House", "Asylum", "Coven" und "Freak Show". Ob dieser Ansatz in der 14. Staffel in irgendeiner Form weitergeführt wird, ist bislang allerdings nicht bekannt.

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Getty Images Ensemble von "American Horror Story: 13" beim Celebration Event im Hotel Chelsea in New York City, 23. September 2026

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Getty Images Ryan Murphy bei der FX-Feier zu "American Horror Story: 13" im Hotel Chelsea in New York City

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Getty Images Der Cast von "American Horror Story: Apocalypse"

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