"American Horror Story: 13" knackt den Streaming-Rekord

Die Horrorserie American Horror Story feiert mit ihrer 13. Staffel den stärksten Streamingstart ihrer Geschichte. Nach der Premiere am 24. September erreichten die ersten drei Episoden innerhalb von nur vier Tagen weltweit rund vier Millionen Aufrufe bei Hulu und Disney+. Das geht aus internen Daten des US-Senders FX hervor. Damit ließ "American Horror Story: 13" den Start der zwölften Staffel "Delicate" deutlich hinter sich: Die Reichweite liegt 50 Prozent über derjenigen Premiere. Gegenüber den Premieren der beiden zuvor erschienenen Staffeln konnte die Reichweite sogar beinahe verdoppelt werden. Die Zahlen zeigen zudem, wie stark sich das Publikum inzwischen auf die Streamingangebote verteilt. Schon wenige Tage nach der Veröffentlichung setzte sich das neue Kapitel damit klar von den jüngsten Staffeln der Horror-Anthologie ab.

Für die Ermittlung der rund vier Millionen Aufrufe wurde die gesamte Wiedergabezeit durch die Laufzeit der drei veröffentlichten Folgen geteilt, die zusammen knapp zwei Stunden beträgt. Insgesamt summierten sich die Auftaktfolgen in den ersten vier Tagen auf 476 Millionen gestreamte Minuten. Bei der linearen Ausstrahlung auf FX schalteten am Premierentag hingegen durchschnittlich etwa 378.000 Zuschauer ein. Der weitaus größte Teil des Publikums verfolgte den Staffelauftakt also über die Streamingplattformen. Zugleich handelt es sich um den bisher größten Serienstart des Mitschöpfers und Produzenten Ryan Murphy (60) auf den beiden Plattformen. Nicht berücksichtigt sind dabei Produktionen, deren Folgen erst am Tag nach ihrer TV-Ausstrahlung zum Streamen bereitstanden. Ob die Staffel zusätzlich in Nielsens Streaming-Top-Ten für die Woche vom 21. bis 27. September auftaucht, ist noch offen – die Zahlen stehen bislang aus.

Inhaltlich setzt die neue Staffel auf ein Wiedersehen mit zahlreichen bekannten Gesichtern aus früheren Kapiteln. Angela Bassett (68) ist erneut als Marie Laveau zu sehen, Jessica Lange (77) spielt wieder Constance Langdon und Evan Peters (39) schlüpft abermals in die Rolle von Kai Anderson. Auch Sarah Paulson (51) als Cordelia Goode und Emma Roberts (35) als Madison Montgomery gehören zum bekannten Ensemble. Hinzu kommen Billie Lourd (34) sowie John Carroll Lynch als der grausige Twisty der Clown, der bereits im ersten Teaser im Mittelpunkt stand. Die ersten drei Episoden legen nahe, dass die Rückkehrer über die verschiedenen Zeitebenen der Serie hinweg zusammenfinden, um sich gemeinsam einem größeren Übel entgegenzustellen. Das Interesse an dem Format war auch in der Pause zwischen "Delicate" und dem neuen Kapitel groß. Laut Nielsen wurde der komplette Serienkatalog in den USA zwischen dem Ende von "Delicate" und dem Start der neuen Staffel in gut zwei Jahren insgesamt sieben Milliarden Minuten lang gestreamt.

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Getty Images Ensemble von "American Horror Story: 13" beim Celebration Event im Hotel Chelsea in New York City, 23. September 2026

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Getty Images Ryan Murphy bei der FX-Feier zu "American Horror Story: 13" im Hotel Chelsea in New York City

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Getty Images Gruseliger Clown bei der FX-Feier zu "American Horror Story: 13" im Hotel Chelsea in New York City