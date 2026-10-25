Das ist Jessica Langes liebste "American Horror Story"-Rolle

Jessica Lange (77) hat ihre vier Rollen aus American Horror Story in eine persönliche Rangfolge gebracht und dabei für eine Überraschung gesorgt. Auf dem ersten Platz landet Elsa Mars aus der vierten Staffel "Freak Show". Gegenüber Entertainment Weekly verriet sie den Grund für diese Wahl: "Einfach, weil das meine Lieblingsstaffel war. Ich liebte die ganze Welt, die wir dort erschaffen haben, und ich hatte immer das Gefühl, dass dieses Set wie ein langes Gedicht war. Es war einfach so wundervoll. Und die Figuren, die wir als Teil dieser Freakshow eingebracht haben." Ein weiterer Höhepunkt der Rolle war für sie, dass sie als Elsa singen durfte. "Niemand lässt mich jemals singen. Ich kann nicht singen", gestand sie dem Magazin. Beim Publikum schneidet ausgerechnet diese Staffel am schlechtesten von denen ab, an denen Jessica beteiligt war: Auf Rotten Tomatoes erreicht "Freak Show" 69 Prozent bei den Zuschauern, während die Kritiker 77 Prozent vergeben.

Den zweiten Platz teilen sich zwei Figuren: Constance Langdon aus "Murder House" und die Nonne Schwester Jude aus "Asylum". "Ich würde sie beide in die Mitte setzen", verriet sie gegenüber Entertainment Weekly. Beim Publikum schneiden diese beiden Staffeln deutlich besser ab – "Asylum" kommt auf 90 Prozent, "Murder House" auf 84 Prozent. Die Wertungen der Kritiker liegen bei 84 beziehungsweise 72 Prozent. Den letzten Platz im Ranking belegt Fiona Goode aus "Coven". "Ich meine, die ganze Hexensache war für mich weniger interessant. Aber es gab einige Szenen mit Fiona Goode, die zu meinen Lieblingsszenen gehören, wie die letzte Szene mit Danny Huston im Jenseits", führte die Darstellerin aus. "Coven" erreicht bei Rotten Tomatoes 85 Prozent bei den Kritikern und 76 Prozent beim Publikum.

Zuvor hatte Jessica auch über ihre Bedingungen für eine Rückkehr zu "American Horror Story" gesprochen. Für die 13. Staffel hatte Ryan Murphy (60) sie zunächst für ein Comeback als Constance Langdon gewinnen wollen. Doch Jessica machte klar: "Ich komme zurück, wenn ich alle vier Figuren spielen kann." Neben Constance sollten deshalb auch Schwester Jude, Fiona Goode und Elsa Mars wieder auftauchen. Außerdem hatte Jessica eine zusätzliche Rolle angekündigt.

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Getty Images Jessica Lange, 2019

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Imago Jessica Lange und Sarah Paulson in "American Horror Story: Apocalypse"

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Jemal Countess / Freier Fotograf Jessica Lange bei den Tony Awards 2016 in New York