Hollywood-Frust lässt Jessica Lange am Weitermachen zweifeln

Jessica Lange (77) denkt offen über das Ende ihrer Schauspielkarriere nach. Im Interview mit Rolling Stone sagte die Schauspielerin, dass sie ihre Laufbahn langsam auf die Zielgerade zusteuern sieht. "Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ich mich dem Ende nähere", erklärte sie im Gespräch über ihr neues Drama "Long Day's Journey into Night". Der Film basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück, das mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde. Für die zweifache Oscarpreisträgerin könnte das Projekt deshalb ein passender Schlusspunkt sein. "Das ist keine schlechte Art, aufzuhören", sagte sie über die Adaption. Ob es sich dabei wirklich um ihren letzten Film handelt, ließ Jessica aber offen. Ein endgültiger Abschied von der Leinwand scheint somit noch nicht beschlossen.

Zwar gebe es noch einige Projekte, die schon lange in Planung seien. Deren Umsetzung sei aber noch ungewiss. Vor allem Filme, die sie wirklich interessieren, ließen sich heute nur schwer realisieren, beklagte Jessica. Gegenüber Vogue sagte sie: "Was Filme angeht, gibt es im Moment nichts, was mich wirklich besonders begeistert." Da Dreharbeiten viel Zeit in Anspruch nehmen, müsse sie von einem Projekt komplett überzeugt sein: "Die Vorstellung, dass man etwas anfängt und dann seine Entscheidung bereut, wäre schrecklich. Also bin ich vielleicht fertig damit!" Ganz aus der Schauspielerei zurückziehen möchte sie sich aber nicht: Sie würde gern wieder auf der Theaterbühne stehen. Ihre Mitwirkung an "Mother Play" vor zwei Jahren sei eine großartige Erfahrung gewesen. Schon 2019 hatte sie jedoch bemängelt, dass es für Schauspielerinnen in ihrem Alter kaum passende Bühnenrollen gebe. Mit Hollywood geht Jessica hart ins Gericht. Die zunehmende Kommerzialisierung habe dem Filmgeschäft einen Teil seiner Seele geraubt. Besonders am Herzen liege ihr das amerikanische Kino vom Ende der 1960er- bis zum Beginn der 1980er-Jahre.

Trotz ihrer Zweifel ließ sich Jessica zuletzt noch einmal zu einer Rückkehr ins American Horror Story-Universum bewegen. Serienschöpfer Ryan Murphy (60) holte sie für die 13. Staffel zurück, und das mit einem großen Auftritt. Die Schauspielerin schlüpfte nicht nur in eine ihrer früheren Rollen, sondern brachte gleich alle vier ihrer bekannten Figuren aus der Serie zurück. Zusätzlich übernahm sie eine neue, geheimnisvolle Rolle. Jessicas Schauspielkarriere begann bereits 1976 mit dem Film "King Kong". In den folgenden Jahrzehnten sammelte sie zahlreiche Auszeichnungen. Für "Tootsie" erhielt sie den Oscar als beste Nebendarstellerin, für "Blue Sky" wurde sie als beste Hauptdarstellerin geehrt. Außerdem gewann sie unter anderem drei Emmys und einen Tony. Zuletzt wurde sie vom Newport Beach Film Festival mit dem Icon Award gewürdigt.

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Getty Images Jessica Lange bei der Icon-Award-Veranstaltung des Chelsea Film Festivals in New York

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Getty Images Jessica Lange nimmt 2012 den Emmy als beste Nebendarstellerin für "American Horror Story" entgegen

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