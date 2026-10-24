Diese neue Rolle spielt Roberto Capasso in "Sturm der Liebe"

Am Fürstenhof wird es spicy: Roberto Capasso schlüpft in der ARD-Telenovela Sturm der Liebe in die neue Rolle des Sinan – und der bringt nicht nur Kochtalent mit, sondern auch eine ordentliche Portion Machogehabe. Im Promiflash-Interview verriet der Schauspieler jetzt, wie er seine Figur wahrnimmt. Nach außen gibt sich Sinan selbstbewusst, ziemlich hart und lässt sich nur ungern in die Karten schauen. Doch hinter dieser Fassade verbirgt sich einiges mehr: Verletzlichkeit und eine Vergangenheit, die nicht immer einfach war. Im Lauf der Handlung soll Sinan lernen, Gefühle zuzulassen und sein bisheriges Rollenverständnis zu hinterfragen. Vor allem aber soll er begreifen, dass Stärke nicht automatisch mit Härte gleichzusetzen ist. Genau dieser Gegensatz zwischen Auftreten und Innenleben macht die Figur für den Schauspieler so reizvoll – ebenso wie die Entwicklung, die nach und nach sichtbar wird.

Sinans Geschichte geht Roberto vor allem deshalb nahe, weil seine scheinbare Unerschütterlichkeit nur einen Teil seiner Persönlichkeit ausmacht: "Was mich an Sinans Geschichte besonders berührt, ist der Kontrast zwischen dem, was er nach außen zeigt, und dem, was eigentlich in ihm vorgeht. Er wirkt oft selbstbewusst und manchmal auch ziemlich hart, aber dahinter steckt ein Mensch, der einiges erlebt hat und nicht unbedingt gelernt hat, offen mit seinen Gefühlen umzugehen." Dass Sinans Unsicherheiten nicht gleich in der ersten Folge auf dem Silbertablett serviert werden, empfindet Roberto als besonders menschlich und lebensnah. Erst nach und nach kommen sie zum Vorschein – und werden zunächst gern überspielt. "Ich finde es spannend zu zeigen, wie Sinan nach und nach versteht, dass wahre Stärke nicht bedeutet, immer hart sein zu müssen. Gerade seine Entwicklung und sein Umgang mit Gefühlen machen die Rolle für mich besonders interessant", führte er weiter aus.

Mit Sinan bekommt der Fürstenhof eine Figur, bei der die eigene Gefühlswelt und die persönliche Entwicklung im Mittelpunkt stehen. Er ist allerdings nicht der einzige Neuzugang, der in der Telenovela für frischen Wind sorgt. Auch Manuel Cortez (47) stößt zum Cast – er übernimmt die Rolle des Sternekochs, der in einer kreativen Krise steckt. Die Dynamik der beiden sorgt für viel Zündstoff. Auch Maximilian Klas stößt als zwielichtiger Kellner Marek de Vries zum Cast. Seine Figur sorgt schnell für zwischenmenschliche Verwicklungen: Marek umgarnt Lale, obwohl Fritz sie vor ihm warnt. Ben Andrews Rumler ist künftig ebenfalls in der ARD-Telenovela zu sehen. Er verkörpert den zunächst rau auftretenden Türsteher Bruno Taubner. Doch auch hinter dessen harter Art scheint mehr zu stecken. Bereits bei seiner ersten Begegnung mit Emilia entwickelt Bruno Gefühle für sie.

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©ARD/WDR/Christof Arnold Roberto Capasso in der Rolle Sinan Ceylan bei "Sturm der Liebe"

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©ARD/WDR/Christof Arnold Roberto Capasso in seiner Rolle des Sinan in "Sturm der Liebe"

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©ARD/WDR/Christof Arnold Sinan (Roberto Capasso) mit Fernando (Manuel Cortez) in "Sturm der Liebe"