Sie sind die zwei neuen Gesichter im "Sturm der Liebe"-Cast

Am Fürstenhof stehen gleich zwei Neuzugänge vor der Tür – und beide dürften für reichlich Wirbel sorgen. Maximilian Klas übernimmt bei Sturm der Liebe die Rolle des zwielichtigen Kellners Marek de Vries, während Ben Andrews Rumler als zunächst rau wirkender Türsteher Bruno Taubner zur Serie stößt. Wie die ARD in einer Pressemitteilung bekannt gab, ist Marek erstmals in Folge 4674 zu sehen, die derzeit für den 16. November 2026 geplant ist. Bruno folgt voraussichtlich am 24. November in Folge 4680. Dabei dreht sich für die beiden Neuankömmlinge schnell nicht mehr alles nur um den Job: Marek umgarnt Lale, obwohl Fritz sie eindringlich vor ihrem neuen Kollegen warnt. Bruno wiederum verliert bereits bei seiner ersten Begegnung sein Herz an Emilia. Damit kündigen sich am Fürstenhof neben zwei neuen Gesichtern auch jede Menge romantische Verwicklungen an.

Vor allem Mareks Vergangenheit hat es in sich. An der holländischen Grenze aufgewachsen, war er als Kind häufig auf sich allein gestellt, weil seine Eltern viel arbeiteten. Obwohl er das Zeug zum Abitur hatte, brach er in der zwölften Klasse die Schule ab. Während seiner Ausbildung zum Elektriker geriet er schließlich auf die schiefe Bahn und raubte gemeinsam mit einem Freund Häuser und Autos aus. Am Fürstenhof setzt Marek nun gezielt seinen Charme ein, spielt Fritz' Warnungen als Eifersucht herunter und kommt damit offenbar auch bei Yvonne gut an. Bruno bringt dagegen eine ganz andere Geschichte mit: Der Sohn einer Opernsängerin und eines Sportlehrers stammt aus Ingolstadt und litt als Kind unter starkem Stottern, was ihn lange schüchtern und unsicher machte. Zunächst arbeitet er als Türsteher im neuen Club "Ostflügel", bevor er dank seines handwerklichen Geschicks zusätzlich als Haustechniker am Fürstenhof anfängt.

Dass hinter Brunos kräftigem Auftreten eine ganz andere Seite steckt, findet auch Ben Andrews Rumler besonders spannend. "Meine Rolle Bruno wird aufgrund ihres Charakters auch 'der Fels in der Brandung' genannt, obwohl sie eigentlich eine sehr verletzliche und unsichere Seite hat. Das eine bedingt wahrscheinlich das andere", erklärte der Schauspieler in der ARD-Pressemitteilung. Bruno und Marek sind allerdings nicht die einzigen Neuzugänge am Fürstenhof: Ab November sind auch Manuel Cortez (47) als Küchenchef Fernando Oliveira und Roberto Capasso als dessen Lehrling Sinan Ceylan zu sehen. Mit Letzterem ist Bruno bereits seit Langem befreundet. Serienerfahrung bringen auch die beiden neuen Darsteller mit: Maximilian Klas wurde als Benni Maybach in "SOKO Leipzig" bekannt. Ben Andrews Rumler spielte unter anderem Samuel in "Spotlight" und gehört in der finalen sechsten Staffel von "Blutige Anfänger" als Polizeischüler Tulani Coulibaly zur Hauptbesetzung.

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©ARD/WDR/Christof Arnold Manuel Cortez in der Rolle Fernando Oliveira bei "Sturm der Liebe", ©ARD/WDR/Christof Arnold

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©ARD/WDR/Christof Arnold "Sturm der Liebe": Sinan (Roberto Capasso, M.) bewirbt sich vor Erik (Sven Waasner, r.) bei Fernando (Manuel Cortez, l.), ©ARD/WDR/Christof Arnold

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© ARD/Ann Paur Der Fürstenhof aus "Sturm der Liebe"