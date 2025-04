Anouschka Renzi wurde aus Bequemlichkeit Schauspielerin

Anouschka Renzi (60) verriet nun, wie sie zur Schauspielerei kam – ein Weg, den sie eigentlich gar nicht hätte einschlagen sollen. Denn ihre Eltern, beide selbst Schauspieler, seien strikt dagegen gewesen, dass ihre Tochter in ihre Fußstapfen trete. Dennoch entschied sich Anouschka, diesen Beruf zu ergreifen, wie sie jetzt ganz offen in einer Pressemitteilung von RTLZWEI zugab: "Ich bin es einfach geworden, aus reiner Bequemlichkeit, weil ich einfach grottenschlecht in der Schule war nach so vielen Schulwechseln."

Doch der Weg zur Bühne war für Anouschka alles andere als geradlinig. Nach ihrem Schulabschluss habe sie sich, inspiriert von ihrer Mutter, die einst bei Lee Strasberg einen Profikurs besuchte, ebenfalls für Seminare an dessen berühmter Schauspielschule eingeschrieben. Ihre erste große Chance witterte sie, als sie durch eine Zeitungsanzeige auf ein Vorsprechen aufmerksam wurde. "Die wollten mich aber nicht, weil ich gar keine Rollen auf Deutsch konnte", erzählt sie offen weiter. Doch ihre Hartnäckigkeit zahlte sich aus: Mit einem Walkman übte sie tagelang und konnte schließlich an der Freien Volksbühne in Berlin sowie am Hamburger Schauspielhaus Fuß fassen.

Die Tochter der berühmten Schauspielerin Eva Renzi (✝60) ist heute vor allem durch Fernsehauftritte und Schlagzeilen in der Boulevardpresse bekannt. Ab dem 7. Mai wird sie in der neuen Staffel von Kampf der Realitystars zu sehen sein. Vor allem Streitigkeiten mit Désirée Nick (68) sorgten in der Vergangenheit immer wieder für Aufmerksamkeit. Fans dürfen gespannt sein, wie sie sich bei "Kampf der Realitystars" schlagen wird. Wird sie ihre Konflikte souverän meistern oder erneut für Schlagzeilen sorgen?

RTLZWEI Anouschka Renzi, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin, 2025

Getty Images Anouschka Renzi und Désirée Nick, August 2024

