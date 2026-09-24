Diese Bedingungen stellte Jessica Lange an ihr AHS-Comeback

Jessica Lange (77) ist zurück im Horror-Universum von American Horror Story – für ihr Comeback stellte sie allerdings eine besondere Bedingung. Kurz vor der Premiere der 13. Staffel bei FX erzählte die Schauspielerin in der Show "Live with Kelly and Mark", dass Serienschöpfer Ryan Murphy (60) zunächst einiges an Überzeugungsarbeit leisten musste. "Ryan Murphy hat mich dazu überredet, zurückzukommen. Zuerst sprach er mit mir darüber, Constance [Langdon] zu spielen, die, glaube ich, seine Lieblingsfigur von mir war, aber ich sagte: 'Ich komme zurück, wenn ich alle vier Figuren [spielen] kann'", verriet Jessica. Statt lediglich eine ihrer früheren Rollen wieder aufleben zu lassen, wollte die Darstellerin somit alle vier Charaktere zurückbringen, die sie im Laufe der Anthologieserie gespielt hatte. Dabei bleibt es offenbar nicht einmal: "Ich habe noch eine zusätzliche Rolle eingebaut, die eine Art mysteriöse Figur ist", kündigte sie an, ohne mehr über den neuen Charakter zu verraten.

Neben Constance Langdon aus "Murder House" und "Apocalypse" verkörpert Jessica somit erneut Schwester Jude Martin aus "Asylum", die Hexe Fiona Goode aus "Coven" und Freakshow-Leiterin Elsa Mars aus "Freak Show". Schwester Jude soll diesmal allerdings nicht in ihrem Nonnenhabit auftreten, sondern in jener späteren Phase ihres Lebens, in der sie selbst als Patientin in der psychiatrischen Klinik lebt. Das Wiedersehen mit ihren bekannten Figuren scheint Jessica großen Spaß gemacht zu haben. "Ich mag alle vier dieser Figuren. Es hat Spaß gemacht, sie zu spielen, und zurückzukommen und sie erneut zu [spielen], war großartig", schwärmte die Schauspielerin. Moderatorin Kelly Ripa (55) wollte daraufhin wissen, ob die geheimnisvolle fünfte Rolle möglicherweise bereits auf ein weiteres Comeback in Staffel 14 hindeute. Jessicas Antwort darauf fiel eindeutig aus: "Nein!" Ryan hatte zudem bereits im August verraten, dass die Darstellerin ihre Rückkehr auch davon abhängig gemacht habe, eine Musiknummer zu bekommen. Die 13. Staffel plane er aufgrund der besonderen Bedeutung der Zahl 13 im Horrorgenre als eine Art Best-of.

Jessica ist mit ihrem Comeback keineswegs allein. Ihren Angaben zufolge besteht die Besetzung der neuen Staffel fast vollständig aus bekannten Gesichtern der Serie. Auch Evan Peters (39) kehrt zurück und hatte bereits vor Monaten begeistert über Jessicas Rückkehr sowie das große Aufgebot vertrauter "American Horror Story"-Stars gesprochen. Zum Ensemble gehören außerdem langjährige Seriengrößen wie Sarah Paulson (51), Kathy Bates (78) und Angela Bassett (68). Eine ganz eigene Verbindung zur Serie hat auch Co-Moderator Mark Consuelos (55): Er spielte in der zweiten Staffel "Asylum" den Psychiatriepatienten Spivey. Entsprechend interessiert zeigte er sich an Jessicas erneutem Auftritt als Schwester Jude und wollte von ihr wissen, in welcher Form die Figur dieses Mal zurückkehren wird.

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Getty Images Jessica Lange, 2019

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Photo by Frederick M. Brown/Getty Images Ryan Murphy, 2017 in Pasadena

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Imago Jessica Lange und Sarah Paulson in "American Horror Story: Apocalypse"

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