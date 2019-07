Dieses süße Geheimnis hat er lange für sich behalten: 2017 wurde Shirtless Violinist (35)-Star Matthew Olshefski mit einer Gay-Version von Die Schöne und das Biest zum absoluten YouTube-Phänomen. Der Hottie gibt im Netz aber auch einige private Einblicke preis – so wie vor Kurzem: Matthew erzählte seinen Fans, dass er bereits seit einiger Zeit mit seinem Freund Paul verlobt ist!

Via Instagram teilte der Muskelmann diese freudige News mit. "Vor drei Jahren, einem Monat und 16 Tagen lernte ich die Liebe meines Lebens kennen. Im vergangenen Frühling habe ich ihn dann gefragt, ob er mich heiraten möchte", begann der 35-Jährige seinen Beitrag, zu dem er ein verschmustes Foto mit seinem Verlobten teilte. Und der Musiker gab gleich ein weiteres Detail zu seiner anstehenden Hochzeit bekannt.

Das Paar wurde nämlich des Öfteren nach einem genauen Hochzeitsdatum gefragt – in seinem aktuellen Insta-Post konnte Matthew diese Frage jetzt beantworten. "Paul und ich werden am 15. Dezember in Zihuatanejo, Mexiko, heiraten", gab der durchtrainierte Netzstar seiner Community preis und teilte dazu noch einige Entwürfe der Einladungskarten.

