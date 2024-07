Grimes unterstützt Elon Musks Tochter Vivian nach Zerwürfnis

Elon Musk (53) erkennt seine Tochter Vivian nicht an, da sie transgender ist. In einem Interview machte er vor Kurzem klar, dass die 20-Jährige für ihn gestorben sei. Seine Ex-Partnerin Grimes (36), mit der er auch zwei Kinder hat, stellt sich nun gegen den Unternehmer. Auf X schreibt die Musikerin: "Ich liebe Vivian und bin für immer unendlich stolz auf sie." Die Kanadierin diskutiert in den Kommentaren sogar mit einem Kritiker, der die Meinung äußert, dass die Tochter von Justine Musk (51) ihren Körper nicht hätte verändern dürfen. "Wir können mit unseren Händen Kathedralen bauen und Raketen zum Mond fliegen. Natürlich dürfen wir das größte Geschenk, nämlich unsere Kreativität, auch auf diese Weise nutzen", philosophiert sie.

Auf Elons Kritik reagierte auch Vivian selbst, obwohl sie sich sonst eher aus der Öffentlichkeit heraushält. Im Gespräch mit NBC News merkte sie an: "Ich glaube, er ist davon ausgegangen, dass ich nichts sagen würde und dass ich das einfach so durchgehen lassen würde." In dem Interview verriet die Studentin auch, dass ihr der Milliardär in ihrer Kindheit kein guter Vater gewesen sei: "Er war kalt. Er ist sehr schnell wütend. Er ist taktlos und narzisstisch." Inzwischen habe sie seit etwa vier Jahren keinen Kontakt mehr mit dem 53-Jährigen gehabt.

Gemeinsam mit Grimes hat Elon drei Kinder. Die Sprösslinge hören auf die ausgefallenen Namen X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl und Techno Mechanicus. Doch es gab mehrfach Probleme zwischen den Ex-Partnern. Im September des vergangenen Jahres hatte die "Oblivion"-Interpretin im Netz gefleht: "Sagt Elon, dass er mich meinen Sohn sehen lassen soll." Kurz danach berichtete Page Six, dass sie bei einem kalifornischen Gericht einen "Antrag auf Feststellung der elterlichen Beziehung" gestellt hatte.

Getty Images Elon Musk, Unternehmer

Getty Images Grimes, Sängerin

