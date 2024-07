Wegen Krankheit: Michael Patrick Kelly muss Konzerte absagen

Es sind traurige Nachrichten für alle Michael Patrick Kelly (46) Fans: Der Sänger muss gesundheitsbedingt zwei seiner geplanten Konzerte absagen. In seiner Instagram-Story verkündet er nun, dass die Shows am 26. Juli in Füssen und am 27. Juli in Winterbach gecancelt wurden. "Michael Patrick Kelly hat bis heute Mittag noch alles versucht, um die Shows spielen zu können. Leider zeigt die Erkrankung mit plötzlichen hohen Fieberschüben derartige Auswirkungen auf die Atemwege, dass er weder stimmlich noch körperlich in der Lage ist, zu leisten, was eine mehrstündige Liveshow erfordert", lautete das Statement seines Managements.

Michael Patrick ist sich dessen bewusst, dass er die Konzertbesucher mit dieser Nachricht jetzt sehr enttäuschen muss, allerdings hat die Gesundheit immer Vorrang. Dennoch lässt es sich der "An Angel"-Interpret nicht nehmen, seinen Fans eine persönliche Nachricht zu hinterlassen: "Live Konzerte abzusagen, ist für mich das Schlimmste. Diese Momente mit Euch zusammen zu erleben, bedeuten mir unendlich viel. Es bricht mir das Herz für Euch, die ihr zu den beiden Shows in Füssen und Winterbach kommen wolltet. Ich weiß, dass ihr Zeit investiert, Kosten und aufwendige Planungen mit teilweise weiten Anreisen auf euch nehmt. Das ist für uns alle nicht fair. Ich habe alles versucht, danke für euer Verständnis."

Dem irisch-US-amerikanischen Sänger und Songwriter wurde das Taktgefühl bereits in die Wiege gelegt – seine gesamte Familie ist musikalisch unterwegs! Bereits mit 18 Jahren hatte Michael Patrick mehrere Welthits wie "An Angel" und "Fell in Love with an Alien". Der Musiker legt allerdings nicht nur viel Wert auf seine musikalische Karriere, sondern auch auf soziale Projekte. So unterstützt er unter anderem Hilfsprojekte in den verschiedensten Ländern, darunter beispielsweise Guinea-Bissau, Syrien und die Ukraine.

Getty Images Michael Patrick Kelly im Oktober 2021 in Hamburg

Getty Images Michael Patrick Kelly im Dezember 2022

