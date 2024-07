"Unendlich stolz": Cathy Hummels' Sohn verlässt Kindergarten

Cathy Hummels (36) teilt mit ihren Fans auf Instagram ein supersüßes Bild mit ihrem Sohn Ludwig (6) und enthüllt eine tolle Nachricht! "Ich bin unendlich stolz auf dich! Bye Bye Kindergarten und Hallo Schule", schreibt die Ex von Mats Hummels (35) unter ihren Schnappschuss. Gemeinsam mit ihrem Sohn, der passend zum Anlass einen Abschlusshut anhat, posiert sie. In der Hand trägt sie eine Schultüte für ihren Kleinen und einen Luftballon. Ludwig ist lässig in ein Trainingsset gekleidet – Cathy trägt eine Jeansshorts mit einem rosafarbenen Top.

Auf einem weiteren Bild auf der Plattform ist zu sehen, wie die Moderatorin einen Steckbrief ihres Sohnes in der Hand hält. Auf dem hat der Sechsjährige als Berufswunsch "Fußballprofi" angegeben – sein Papa Mats Hummels ist also anscheinend sein großes Idol. Um schon mal für diese Karriere zu üben, fährt Cathy mit ihrem Ludwig in den Mallorca-Urlaub und "feiert am Ballermann mit Ball", wie sie im Netz weiter erzählt.

Schon vor wenigen Wochen wurde Ludwig eingeschult. Auf Social Media teilte die Influencerin ein Bild, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Sohnemann posiert. Passend dazu schrieb sie: "Ich bin die stolzeste Mama! Du wirst zu schnell groß und je älter du wirst, desto langsamer soll die Zeit vergehen. Findet ihr nicht, dass man an seinen eigenen Kindern erst merkt, wie die Zeit rast? Die Jahre vergehen. Ich bin doch selbst erst eingeschult worden!"

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juli 2024

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

