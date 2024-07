Spektakulärer Auftritt: Céline Dion singt doch bei Olympia!

Lange wurde spekuliert, ob Céline Dion (56) trotz ihres Stiff-Person-Syndroms bei den Olympischen Sommerspielen in Paris auftreten wird. Nun gibt es Gewissheit: Die "My Heart Will Go On"-Interpretin performt tatsächlich, nachdem die olympische Fackel feierlich angezündet wurde, auf dem Eiffelturm. In einem atemberaubenden silberfarbenen Kleid liefert die Sängerin ihren ersten Auftritt seit vier Jahren. Inmitten einer leuchtenden Kulisse performte die Kanadierin den Song "L'Hymne à l’amour" von der französischen Ikone Édith Piaf.

Für ihre Performance bekommt Céline viel Zuspruch. "Das Ende ist mit dem Gesang von Céline Dion absolut episch", kommentiert eine Person auf X. "Ok, jetzt kommen die Tränen", zeigt sich ein anderer Fan ziemlich gerührt. Dass die 56-Jährige trotz ihrer neurologischen Erkrankung, die schwere Muskelkrämpfe verursachen kann, auftritt, dürfte nicht nur für die Fans ein besonderer Moment gewesen sein: "Was für ein Spektakel! Céline Dion. So ein toller Moment für sie!"

Céline ist nicht die einzige Musikerin, die bei Olympia performte. Lady Gaga eröffnete die Spiele mit dem berühmten französischen Chanson "Mon truc en plumes". In einem schwarzen Body performte sie auf einer goldenen Treppe und wurde dabei von einer Gruppe Tänzern mit rosafarbenen und schwarzen Plüschpuscheln begleitet. Auch dieser Auftritt kam bei den Fans auf X gut an. "Das könnte echt die beste Olympia-Zeremonie seit Vancouver werden!", freute sich eine Person auf der Nachrichtenplattform.

Getty Images Céline Dion, Sängerin

Getty Images Lady Gaga bei der Probe für die Olympia-Eröffnungsfeier, 2024

