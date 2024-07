So verliebt: Emma Roberts und Cody turteln in Saint-Tropez

Emma Roberts (33) und Cody John genießen es sichtlich, verlobt zu sein. Paparazzi erwischen die Schauspielerin und ihren Liebsten während eines Nachmittagsbummels auf den Straßen von Saint-Tropez. Wie die Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, schlendern die beiden Hand in Hand durch die Stadt. Zwischendurch hält das Paar an einer Eisdiele an, um sich einen Snack zu gönnen. In der Schlange wird es dann romantisch: Die beiden umarmen sich innig und Emma zieht den Kopf ihres Verlobten liebevoll zu sich herunter, um ihm etwas ins Ohr zu flüstern. Was hier besonders deutlich wird, ist die Tatsache, dass der immense Größenunterschied dem Paar offenbar nichts ausmacht: Die 1,57 Meter große Emma reicht dem 1,80 Meter großen Cody nämlich nur knapp bis zur Schulter.

Es ist erst wenige Tage her, dass Cody vor seiner Emma auf die Knie ging. Vergangene Woche teilte die Nichte von Julia Roberts (56) die glückliche Nachricht bei Instagram. Auf einem Foto strahlen die zwei vor dem Hintergrund einer Wiese in die Kamera. Die 33-Jährige stützt sich auf die Schulter ihres Partners und präsentiert stolz ihren Verlobungsring. "Teile es hier, bevor es meine Mutter allen erzählt", witzelte die American Horror Story-Darstellerin in der Bildbeschreibung. Zu den Gratulanten gehörten neben den Fans auch ein paar Kollegen aus Hollywood. Ashley Tisdale (39) kommentierte: "Ja, Glückwunsch, Schatz." "Ich plane bereits den Junggesellinnenabschied! Ich freue mich so für dich, Baby", zeigte sich auch Nina Dobrev (35) voller Vorfreude.

Zusammen sind Emma und Cody jetzt seit rund anderthalb Jahren. Zuvor war die US-Amerikanerin mit ihrem Kollegen Garrett Hedlund (39) liiert. Mit dem Schauspieler hat sie einen gemeinsamen Sohn. Dieser erblickte im Dezember 2020 das Licht der Welt. Ihren kleinen Spross präsentierte Emma zu Beginn des Jahres 2021 ein erstes Mal im Netz. Zu einem Foto, auf dem sie mit dem Baby kuschelt, schrieb sie: "Vielen Dank, 2020, dass du eine Sache richtig gemacht hast."

Instagram / emmaroberts Emma Roberts und ihr Partner Cody John im Juli 2024

Instagram / emmaroberts Emma Roberts mit ihrem Sohn Rhodes

