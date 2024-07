Hier glänzen Ashlyn und Sophia Bush bei einem Olympia-Event!

Ihre Liebe steht ihnen ins Gesicht geschrieben! Sophia Bush (42) und Ashlyn Harris (38) waren zum Auftakt der Olympischen Spiele in Paris eingeladen – und strahlten bis über beide Ohren, als sie Händchen haltend bei dem Event in der Fondation Louis Vuitton ankamen. Doch nicht nur das: Die Outfits des Paares waren auch noch perfekt zum Anlass gewählt. Während Ashlyn eine goldschimmernde Anzugkombi trug, strahlte Sophia in einem metallic-orangefarbenen Minikleid mit trägerlosem Korsett.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich das Paar bei einem offiziellen Event zusammen zeigt. Genauer gesagt machten Sophia und Ashlyn ihre Beziehung mit einem Auftritt auf dem roten Teppich publik! Im vergangenen April besuchte der One Tree Hill-Star nämlich das White House Correspondents' Association Dinner in Begleitung ihrer neuen Partnerin. Bei der Benefizveranstaltung war sie in ein trägerloses schwarzes Kleid gekleidet und Ashlyn begeisterte in einem schwarzen Anzug.

Seit ihrem Red-Carpet-Debüt machen Sophia und die Fußballspielerin aus ihrer Liebe kein Geheimnis mehr. Erst kürzlich offenbarte die 42-Jährige sogar, wie sie zueinanderfanden. Nach Ashlyns Trennung von ihrer Ex-Frau Ali Krieger haben gemeinsame Freunde wohl versucht, sie mit jemand Neuem zu verkuppeln. Sophia war jedoch schneller. "Ich sagte: 'Wenn sie bereit ist, wieder zu daten, dann geht sie mit mir auf ein Date", verriet sie in ihrem Podcast "Work in Progress".

Ashlyn Harris und Sophia Bush

Ashlyn Harris und Sophia Bush

