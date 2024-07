Abruptes Ende: Hat Fabio Schäfers Frau ihn etwa betrogen?

Seit wenigen Tagen herrscht Klarheit: Nachdem spekuliert wurde, dass der YouTuber Fabio Schäfer und seine Frau Liz sich getrennt haben könnten, machte er es vor Kurzem offiziell. Unter dem YouTube-Video, in dem er das Liebes-Aus verkündet, kommentierte sein Kumpel Stephan Pütz kryptische Worte: "Es ist schon eine besondere Form der Ironie, dass du Kuni als Freund zu dir an Weihnachten nach Hause eingeladen hast und deine Frau dich anschließend mit ihm hintergeht." Will er damit sagen, dass Liz Fabio betrogen hat? Mittlerweile existiert der Kommentar nicht mehr.

Der 7 vs. Wild-Star lässt das ganze unkommentiert. Über die Trennung wollte er auch nicht allzu viel sagen. "Anfang des Jahres, mitten im USA-Urlaub, kam es überraschend zur Trennung. Da war relativ schnell für mich klar, dass das Ganze endgültig ist", erklärte Fabio. Den Fokus legte er eher darauf, wie er es geschafft hat, nicht in ein Loch zu fallen. "Dabei hat mir in erster Linie meine Disziplin geholfen. Obwohl es mir schlecht ging, bin ich aufgestanden, war trainieren, hatte meinen Fokus auf den Kids. Ich habe einfach mein Ding weiter durchgezogen", führte er aus.

Fabio und Liz waren rund 16 Jahre zusammen, zwei gemeinsame Kinder schienen ihr Liebesglück zu krönen. Doch nun ist alles aus und vorbei. Für den gemeinsamen Nachwuchs scheinen sie sich schnell geeinigt zu haben: Unterhalt und Sorgerecht werden 50:50 aufgeteilt.

Instagram / lizpanic Lisa Schäfer, Ex-Partnerin von Fabio Schäfer

Instagram / f2theabio Fabio Schäfer, Internet-Star

