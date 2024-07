So geht es Sandra Bullock fast ein Jahr nach Bryans Tod

Knapp ein Jahr ist es her, dass Sandra Bullocks (60) geliebter Partner Bryan Randall an den Folgen seiner ALS-Krankheit starb. Auch wenn die Schauspielerin lange nach seinem Tod an ihrer Trauer zu knabbern hatte, scheint es ihr jetzt wieder besser zu gehen. "Ihr geht es jetzt gut. Ihre Kinder sind großartig. Sie ist sehr glücklich, Mutter zu sein", verrät ein Insider gegenüber People. Besonders auf ihr Umfeld habe sich Sandra in dieser schweren Zeit verlassen können: "Ihre Freunde gaben ihr die Unterstützung, die sie brauchte, sowohl während seiner Krankheit als auch danach. Sie ist dankbar für all die Liebe."

Eigentlich ist der 26. Juli ein ganz besonderer Tag für Sandra: An diesem Tag feiert sie ihren 60. Geburtstag. Doch vermutlich ist die "Bird Box"-Bekanntheit in Gedanken bei ihrem verstorbenen Partner, dessen Todestag sich am 5. August jährt. Deswegen versuchen Sandras Fans, ihr Idol mit Geburtstagsglückwünschen via X aufzuheitern. "Danke, dass du das Leben so viel schöner machst. Ich liebe dich so sehr, Sandra Bullock!" oder "Herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag an die zeitlose Königin", lauten nur zwei der zahlreichen Nachrichten zu ihrem Ehrentag.

Wie wichtig Bryan für Sandra war, wurde rund fünf Monate nach seinem Tod deutlich. Zu diesem Zeitpunkt verstreute die 60-Jährige die Asche ihres Liebsten in Snake River in Jackson Hole in Wyoming. Von diesem emotionalen Ereignis teilte Sandras Schwester Gesine Bullock-Prado auf ihrem Instagram-Account: "Alles Gute zum Geburtstag, Bry. Sandy hat dich zum Fluss gebracht, genau wie sie es versprochen hat."

Getty Images Sandra Bullock, Schauspielerin

ActionPress Sandra Bullock und ihr Partner Bryan Randall

