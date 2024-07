"Sie ist unglaublich": Ryan Reynolds vergöttert seine Blake!

Schon seit 13 Jahren gehen Blake Lively (36) und Ryan Reynolds (47) gemeinsam durchs Leben. Doch auch nach einer so langen Zeit kommt der Deadpool & Wolverine-Star aus dem Schwärmen nicht heraus. Bei der Premiere seines neuen Films verrät der Schauspieler gegenüber ET: "Sie ist unglaublich. Sie ist so klug. Alles, was ich tue, ist im Gleichschritt mit ihr." Für ihn sei das keine Selbstverständlichkeit, denn seine Liebste schrecke auch vor beängstigenden Erfahrungen nicht zurück. "Ich bin ihr sehr dankbar. [...] Sie hat wirklich bei jedem Aspekt dieses Films geholfen", offenbart der gebürtige Kanadier.

Gemeinsam haben die Gossip Girl-Darstellerin und der Filmproduzent vier Kinder. Die Jüngste kam im Februar des vergangenen Jahres auf die Welt. Lange hielten ihre Eltern den Babynamen geheim, doch am Montag plauderte der 47-Jährige laut E! News aus: "Ich möchte meinen Kindern James (9), Inez (7), Betty (4) und Olin danken, die hier sind: Ich hoffe, dass dieser Moment, wenn ich Glück habe, das Traumatischste sein wird – nämlich der Inhalt dieses Films – was in eurem wundersamen Leben passiert."

Die älteren drei Töchter des Paares teilen ihre Namen mit Charakteren aus den Songs von Taylor Swift (34). Die Sängerin ist eine gute Freundin von Ryan und Blake und verbringt viel Zeit mit den Sprösslingen. Für die Kleinen ist die Musikerin einfach "Tante Taylor". In einem Interview für SiriusXM verriet der Vierfachvater, dass seine Mädels gar nicht wussten, dass die Blondine für ihre Stimme berühmt ist. "Oh, das ist gar kein Hobby!", habe sich ein Spross gewundert, als sie gemeinsam ein Konzert der "Shake It Off"-Interpretin besuchten.

Getty Images Ryan Reynolds mit Tochter James, seinem Baby und Ehefrau Blake Lively

Getty Images Taylor Swift, Blake Lively und Ryan Reynolds bei einem Spiel der Kansas City Chiefs

