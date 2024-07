Strahlend: Lady Gaga eröffnet Olympia 2024 auf Französisch

Lady Gaga (38) bietet bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele das erste große Highlight. Auf einer goldenen Treppe lässt der Popstar sich von einer Gruppe Tänzern mit rosafarbenen und schwarzen Plüschpuscheln begleiten. Zum Besten gibt die Sängerin aber keinen ihrer eigenen Songs, sondern den berühmten französischen Chanson "Mon truc en plumes". Dazu gibt es eine Performance, die eine Mischung aus Moulin Rouge und Kabarett zu sein scheint. Dieser erste Auftritt erntete vom Publikum an der Seine direkt jede Menge Applaus und Begeisterung. Für Lady Gaga sicher eine Ehre – sie strahlte über das ganze Gesicht.

Im Netz ist das Meinungsbild zu Lady Gagas erstem Auftritt allerdings ein wenig durchmischt. Zwar feiern viele die US-Amerikanerin, andere sind aber auch kritischer. "Normalerweise bin ich ein großer Fan von Lady Gaga, aber das war fast unerhört", schreibt ein Fan auf X. Ein anderer schließt sich an: "Ich komme nicht darauf klar, was für eine merkwürdige Wahl Lady Gaga für diese Zeremonie ist." Diese Meinung teilen aber nicht alle – genügend Fans sind auch begeistert, die 38-Jährige in Paris zu sehen. "Das könnte echt die beste Olympia-Zeremonie seit Vancouver werden!"

Lady Gaga könnte nicht der einzige Star des Abends sein. Bereits im Vorhinein gab es jede Menge Spekulationen, dass Céline Dion (56) ihr großes Bühnen-Comeback feiern könnte. Die Sängerin leidet am Stiff-Person-Syndrom und hatte sich in den vergangenen Jahren eher zurückgezogen. Vor allem war sie nicht mehr aufgetreten. Spekulationen zufolge wurde der Kanadierin eine große Summe von etwa 1,8 Millionen Euro geboten, um in Paris zu performen. Informationen von TMZ zufolge reiste Céline bereits zu Beginn der Woche nach Frankreich.

Getty Images Lady Gaga bei der Probe für die Olympia-Eröffnungsfeier, 2024

Getty Images Céline Dion, Sängerin

