Ariel erzählt von seiner Tochter: Giuliano Hediger ist sauer

An Tag elf sprach Ariel im Dschungelcamp offen über eine ganz besondere und schmerzhafte Geschichte, die sie und ihren Ex-Partner Giuliano Lorenzo Hediger betrifft. Sie erzählte, dass während ihrer Schwangerschaft herauskam, dass Giuliano bereits eine Tochter hat. Ariel teilte intime Details über das kleine Mädchen und seine dramatischen Startbedingungen ins Leben. Für den zweifachen Vater ist das ein absolutes No-Go. "Ich möchte nur kurz klarstellen, dass das, was aktuell im Dschungel über mich gesagt wird, nicht der Wahrheit entspricht. Leider verdreht sie die Tatsachen immer wieder", ärgert er sich in seiner Instagram-Story.

Er behauptet außerdem, Ariel habe ihm kurz vor ihrem Einzug eine Unterlassungsklage zugestellt. "Kurz vor ihrem Einzug habe ich von ihr eine Unterlassungsklage erhalten, was natürlich ebenfalls ein ziemlich cleverer Schachzug von ihr war. So kann sie ungestört immer wieder alles und jeden schlechtreden, ohne dass ihr jemand etwas anhaben kann", heißt es dort weiter. Aus seiner Sicht habe Ariel nicht das Recht, seine Geschichte zu erzählen oder für sich zu nutzen. Er kritisiert, Ariel zeige im Camp keine Selbstreflexion: "Ich denke, langsam merkt jeder, dass sie im Dschungel ausschließlich negativ über alles und jeden spricht und sich kein einziges Mal selbst reflektiert oder auch nur einmal etwas Kritisches über sich selbst sagt."

Auslöser für die emotionalen Momente war ein Gespräch zwischen Ariel und Gil Ofarim (43) am Lagerfeuer. Die beiden, die sich zuvor häufiger gestritten hatten, saßen plötzlich nebeneinander und sprachen offen über ihre Gefühle. Ariel erzählte bewegt von der kleinen Tochter ihres Ex-Partners, die kurz nach der Geburt von ihrer Mutter im Krankenhaus zurückgelassen worden war. "Ich durfte sie besuchen gehen und sie war wirklich so toll und so süß. Ich wäre bereit dazu gewesen, auf einmal zwei Kinder zu haben", berichtete die Reality-TV-Bekanntheit. Emotional fügte sie hinzu: "Ich hätte sie sogar adoptiert." Am Ende zeigte sich Gil tief beeindruckt von Ariels Offenheit und Mut und schüttelte ihr sogar die Hand.

Anzeige Anzeige

RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel__61 Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger im Jahr 2024

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim und Ariel, Dschungelcamp 2026