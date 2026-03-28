Giuliano Hediger und Ariel sind ein Team für ihre Tochter

Realitystar Giuliano Lorenzo Hediger hat sich jetzt in einer Fragerunde auf Instagram zu seinem aktuellen Verhältnis mit seiner Ex-Partnerin Ariel geäußert. Auf die Frage eines Followers, ob die beiden wieder gut miteinander seien, antwortete der Musiker: "Ariel und ich verstehen uns gerade gut. Uns ist wichtig, gemeinsam einen guten Weg zu finden, vor allem für unsere Tochter. Aktuell passt alles ganz gut so." Die beiden hatten ihre Beziehung in der Vergangenheit öffentlich gemacht, dabei aber auch ihre Streitereien und gegenseitigen Vorwürfe nicht vor den Augen ihrer Fans verborgen. Dass es zwischen ihnen nun offenbar wieder harmonischer zugeht, dürfte viele ihrer Follower freuen.

Ein weiterer Fan wollte von Giuliano wissen, ob er und Ariel vielleicht sogar wieder zusammenkommen könnten. Diese Hoffnung machte der Realitystar jedoch deutlich zunichte. "Ich bin Ariel unendlich dankbar für diese schöne, aber auch harte Zeit, die wir zusammen hatten. Ich habe sehr, sehr viel aus dieser Beziehung gelernt. Sie hat mir die wunderschönste Tochter auf dieser Welt geschenkt und dafür werde ich ihr ein Leben lang dankbar sein", erklärte er in seiner Story. Romantische Gefühle gebe es zwischen ihnen aber nicht mehr. "Wir sind ein Team für unsere Tochter, aber mehr wird es nie wieder sein, auch wenn sich das viele von euch wünschen", stellte Giuliano klar.

Dass sich die Wogen zwischen den beiden Reality-TV-Stars geglättet haben könnten, deutete sich bereits vor einigen Wochen an. Ariel hatte damals in ihrer Instagram-Story ein Video aus einem Blumengeschäft geteilt, bei dem aufmerksamen Fans ein Detail auffiel: Neben der Influencerin stand ein Mann mit auffälligen Flammen-Tattoos und Schriftzügen an der Hand, die den Tätowierungen von Giuliano zu entsprechen schienen. Die beiden waren offenbar gemeinsam unterwegs. Für ihre gemeinsame Tochter scheinen die Ex-Partner nun einen Weg gefunden zu haben, friedlich miteinander umzugehen.

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RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel

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Instagram / _ariel__61 Ariel, Januar 2026

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Instagram / giulianohediger Giuliano Lorenzo Hediger, Juli 2025

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