Verstoßene Tochter: Ariel und Gil teilen emotionalen Moment

Ariel und Gil Ofarim (43) sorgen im Dschungelcamp für einen Moment, mit dem wohl keiner der Mitbewohner gerechnet hat: Ausgerechnet die Reality-TV-Bekanntheit und der Musiker, die sich in den vergangenen Tagen immer wieder in den Haaren hatten, sitzen plötzlich nebeneinander und werden zutiefst emotional. An Tag elf öffnet sich Ariel am Lagerfeuer und erzählt unter anderem Gil von einer Vergangenheit, die sie selbst bis heute bewegt. Es geht um ihren Ex-Partner, dessen kleine Tochter kurz nach der Geburt von der Mutter im Krankenhaus zurückgelassen wurde – und um die Frage, ob Ariel das Mädchen damals zu sich genommen hätte.

Während die übrigen Camper die Szene ungläubig aus der Ferne beobachten, schildert Ariel, wie sie das Kind im Krankenhaus besucht hatte. "Ich durfte sie besuchen gehen und sie war wirklich so toll und so süß. Ich wäre bereit dazu gewesen, auf einmal zwei Kinder zu haben", erzählt sie. Zu dieser Zeit war sie bereits mit ihrer eigenen Tochter schwanger. Ariel berichtet weiter, sie habe sogar Schnullerketten mit dem Namen des Mädchens gebastelt. "Ich hätte sie sogar adoptiert", stellt die Mutter eines Kindes klar. Dass es am Ende doch anders kam, erklärt sie knapp, ohne ins Detail zu gehen, und fügt hinzu: "Ich wünsche mir für sie, dass sie die schönste Familie, die tollsten Eltern hat." Gil hört sichtlich betroffen zu, schüttelt Ariel die Hand und sagt zu ihr: "Es gibt wenige Frauen, die so was machen würden." Im weiteren Gespräch reagiert er mit "Wow" und zeigt sich beeindruckt: "Wahnsinn. Was du gerade gesagt hast, was du gemacht hättest."

Für Gil ist der vertrauliche Austausch auch ein Auslöser, an seine Liebsten draußen zu denken. "Da muss ich sehr an meine Frau und meine Kinder denken", gibt der Sänger zu und bedankt sich sichtlich bewegt bei seiner Familie für die Unterstützung: "Ohne sie würde ich hier heute nicht mehr sitzen." Später bricht er vor dem Dschungeltelefon in Tränen aus. Gil musste während der Dschungelcamp-Ausstrahlung und auch im Lager immer wieder mit harter Kritik zurechtkommen. Grund dafür ist sein Davidstern-Skandal aus dem Jahr 2021.

RTL Gil Ofarim und Ariel, Dschungelcamp 2026

RTL Ariel und Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026