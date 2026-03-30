Nähe zu Evanthia: Patrick Romer passte im Dschungelcamp auf

Im Dschungelcamp 2026 sorgte die Nähe zwischen Evanthia Benetatou (33) und Patrick Romer (30) für reichlich Gesprächsstoff: Während Zuschauer und Mitcamper eine vertraute Stimmung zwischen den beiden wahrnahmen, stand schnell der Verdacht eines Flirts im Raum. Bereits im Camp hatte Eva betont, Patrick sei für sie lediglich eine Bezugsperson gewesen. Nun meldet sich auch Patrick zu Wort – im Promiflash-Interview bei Eric Sindermanns (37) Fashionshow im Hofbräu Wirtshaus Berlin. Der TV-Bauer nimmt die Spekulationen ernst und macht deutlich, dass er im Camp bewusst auf Distanz ging und sein Verhalten mit Blick auf die Situation genau abgewogen habe: "Ich habe schon davor immer aufgepasst. Im Hinterkopf habe ich mir schon gedacht: Da kann mir auch jemand was auslegen, wenn man das irgendwie falsch schneidet."

Patrick schildert, dass er die Dynamik früh bemerkte und sein Auftreten entsprechend anpasste. Er erklärt gegenüber Promiflash: "Ich habe gemerkt: Da wird versucht, mir einen Strick draus zu drehen. Ich habe ja auch ab dem Tag dann mit ihr in der Show eigentlich nur Hallo und Tschüss gesagt – das geht immer. Ich sage auch, wenn ich sie jetzt sehe, aus Respekt Hallo und wir können ganz normal reden. Aber mehr ist ja auf keinen Fall." Er führt aus, dass er schon im Camp mögliche Fehlinterpretationen im Kopf hatte. Im Interview betont der Realitystar weiter: "Und auch wenn sie sich zu mir ans Bett gesetzt hat oder so – ich habe immer geguckt, dass wir uns gar nicht berühren." Nach eigener Aussage hielt Patrick damit nicht nur Abstand, nachdem Flirtvorwürfe laut wurden, sondern schon zuvor – vor allem aus Liebe zu seiner Freundin.

Bereits vor rund zwei Monaten hatte Eva deutlich gemacht, wie sie über Patrick und seine Freundin denkt. In einem RTL-Interview stellte die Reality-Bekanntheit klar: "Sie und er zusammen – die gehören zusammen. Und ich wünsche den beiden das Beste." Die Mutter eines Sohns betonte, dass sie sich über ein Gespräch mit Annelie Henze freuen würde. "Gerne würde ich das Annelie auch persönlich sagen, weil sie und er zusammengehören", erklärte Eva. Damit wollte die Influencerin endgültig mit den Vorwürfen aufräumen, sie habe sich gezielt an Patrick rangemacht.

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RTL Patrick Romer und Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

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Imago Patrick Romer und Annelie Henze bei der Dr.Sindsen Fashion Show Ikone im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026

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RTL Patrick Romer und Eva Benetatou im Dschungelcamp 2026