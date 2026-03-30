Patrick Romer überlegte, im Dschungel einen Antrag zu machen

Patrick Romer (30) hat bei der Fashionshow von Eric Sindermann (37) im Hofbräu Wirtshaus Berlin verraten, dass er im Dschungelcamp beinahe einen ganz besonderen Schritt gewagt hätte. Der Realitystar, der beim diesjährigen Dschungelcamp den fünften Platz belegte, spielte tatsächlich mit dem Gedanken, seiner Partnerin Annelie Henze während seines Aufenthalts in Australien einen Heiratsantrag zu machen. Im Gespräch mit Promiflash erklärte Patrick nun offen, warum er diese romantische Idee letztendlich doch nicht in die Tat umsetzte: "Ich hatte mir überlegt, ob ich ihr den Antrag in Australien mache – aber ich hatte dann das Gefühl oder auch die Angst, dass, wenn du das nachher in der Öffentlichkeit machst, dass es nachher vielleicht zu inszeniert rüberkommt."

Der Realitystar befürchtete, dass ein öffentlicher Antrag im Dschungelcamp zu viel Kritik ausgesetzt sein könnte. "Man setzt sich dann vielleicht wieder einem Shitstorm aus. Und warum hast du es nicht so gemacht? Der Stein ist zu groß. Der Stein ist zu klein... Und deswegen haben wir gesagt, ne, das machen wir im ganz kleinen Rahmen", führte er im Interview mit Promiflash weiter aus. Patrick und Annelie planen den Antrag nun in einem deutlich intimeren Setting.

Nach seiner Rückkehr aus Australien scheint Patrick voller Pläne für die Zukunft zu sein. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern landete er Anfang Februar in Deutschland, nachdem Gil Ofarim (43) die Dschungelkrone geholt hatte. Während viele der Dschungelstars nach ihrer Rückkehr neue berufliche Projekte angehen, konzentriert sich Patrick überwiegend auf sein Privatleben. Die Schauspielerin Annelie und er sind bereits seit einiger Zeit ein Paar und es scheint, als würde der nächste große Schritt in ihrer Beziehung nicht mehr lange auf sich warten lassen – nur eben fernab der Kameras und des Rampenlichts.

Anzeige Anzeige

Imago Patrick Romer und Annelie Henze bei der Dr.Sindsen Fashion Show Ikone im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026

Anzeige Anzeige

Imago Patrick Romer und Annelie Henze am Flughafen Frankfurt vor dem Abflug der Dschungelcamp-Kandidaten nach Australien

Anzeige Anzeige

Instagram / annelie_henze Annelie Henze und Patrick Romer im Dezember 2024