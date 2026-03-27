Ex-Dschungelkönigin feiert "In aller Freundschaft"-Comeback

Maren Gilzer (66) kehrt in die Sachsenklinik zurück! Die Schauspielerin, die von 1998 bis 2014 die beliebte Krankenschwester Yvonne Habermann in In aller Freundschaft verkörperte, feiert ihr Comeback in der ARD-Serie. In der 1135. Folge mit dem Titel "Flammen der Hoffnung" wird Yvonne mit Herzbeschwerden in die Klinik eingeliefert. Dort trifft sie auf ihre ehemaligen Kollegen Arzu Ritter (Arzu Bazman, 48), Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70) und Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 59). Die Folge wird am 21. April um 21.00 Uhr in der ARD ausgestrahlt, ist aber bereits eine Woche vorher in der ARD Mediathek abrufbar.

Doch Yvonnes gesundheitliche Probleme sind offenbar größer als zunächst angenommen. Die ehemalige Krankenschwester verschweigt geschickt vor ihren früheren Kollegen, dass sie neben den Herzbeschwerden noch weitere gesundheitliche Schwierigkeiten hat. Die Situation wird besonders brisant, als plötzlich ein Feuer in der Sachsenklinik ausbricht und die dramatische Handlung einen unerwarteten Höhepunkt erreicht. Die Serie gilt seit jeher als Publikumsmagnet. Beim Gesamtpublikum erreichte der Dauerbrenner zuletzt sogar einen soliden Marktanteil von 16,8 Prozent.

Maren begann ihre Karriere als Buchstabenfee beim Sat.1-"Glücksrad", bevor sie 1998 in der ersten Folge von "In aller Freundschaft" mitspielte und mit ihrer Rolle als Yvonne Habermann Kultstatus erreichte. Kurz nach ihrem Ausstieg aus der Arztserie zog sie 2015 ins Dschungelcamp und setzte sich gegen ihre Konkurrenten durch. Die Zuschauer krönten sie zur Dschungelkönigin, nachdem sie am Ende die meisten Anrufe erhalten hatte. Serienurgestein Thomas Rühmann, der seit Beginn der Serie Dr. Roland Heilmann spielt, wird auch in Marens Comeback-Folge wieder dabei sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Maren Gilzer im Mai 2023 in Berlin

Anzeige Anzeige

Thomas Rühmann, Andrea Kathrin Loewig und Bernhard Bettermann am Set der ARD-Serie

Anzeige Anzeige

ActionPress Maren Gilzer, 2015