"Bodenlos": Das "Reality Queens"-Wiedersehen ist abgedreht

Die diesjährige Staffel Reality Queens ging in eine letzte Runde: Das Wiedersehen wurde gedreht und soll ebenso wie die vorherigen Folgen mit viel Drama für Unterhaltung sorgen. "Es wird bodenlos", teasert Kandidatin Michelle Daniaux an. Neben der Influencerin waren auch unter anderem Jenny Elvers (53), Kader Loth (53), Ginger Costello und Ariel (22) anwesend. Auch die Schweizerin scheint nach dem Aufeinandertreffen ziemlich auf Krawall gebürstet gewesen zu sein.

"Ich sage euch eins: Also, was da abging, Leute. Peinlich, wirklich peinlich. Diese Leute, ich kann keine Namen nennen, ihr müsst das sehen, einfach hässlich, hässliche Charaktere. Wenn ihr seht, was da für Sachen rausgelassen worden sind, ihr werdet schockiert sein. Ich bin schockiert. […] Einfach nur ekelhafte Menschen. Ich muss erstmal klarkommen auf solche ekelhaften Aussagen von solchen ekelhaften Menschen", wettert sie fassungslos in ihrer Instagram-Story. Zudem schreibt sie: "Ich bin sprachlos". Unter anderem war wohl ein angeblicher Angriff und der Hass einer Mitstreiterin gegenüber Kindern ein Thema – um wen oder was genau es geht, verrät sie im Vorfeld nicht.

Auch Kandidatin Hati Suarez berichtet von ihrem Eindruck vom Wiedersehen. Die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin könne einfach nur lachen über das, was abging. Zwar habe sich einiges klären können, doch im Großen und Ganzen sei das Aufeinandertreffen "wieder ein Fiebertraum" gewesen. Auch sie berichtet von einer Person, deren Name ebenfalls nicht vorab genannt wird, die allerdings jede andere Anwesende "erniedrigt" habe. Hati ist froh, dass sie das Kapitel "Reality Queens" nun hinter sich hat und das normale Leben jetzt weitergehen kann.

Anzeige Anzeige

RTL / Benno Kraehahn Der "Reality Queens"-Cast 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Benno Kraehahn / Hintergrund KI-generiert Michelle Daniaux bei "Reality Queens"

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel__61 Ariel, die neue Schweizer Bachelorette