Ex-Freundin von Katie Price' Ehemann erhebt schwere Vorwürfe

Neuer Ärger um Katie Price (47) und ihren frisch angetrauten Ehemann Lee Andrews: Die Ex des 43-Jährigen, Alana Percival, erhebt in einem TikTok-Gespräch mit Influencerin Elle Campbell schwere Vorwürfe gegen den Mann, der sich als Big Player mit Milliardendeals und Elitekontakten inszeniert. Sie behauptet, Lee gebe den Tycoon nur vor und führe eigentlich ein ganz anderes Leben. "Er lebt in einem Zimmer im Haus seines Vaters, arbeitet nicht und behauptet, er arbeite für viele Royals, als Diplomat, für die Botschaft – nichts davon ist wahr", so Alana, um deren Hand Lee nur wenige Wochen vor Katie auf dieselbe Weise angehalten hatte. Die Anschuldigungen treffen das Paar kurz nach der intimen Hochzeit in Dubai.

In dem Interview zeichnet Alana ein Bild aus blendenden Versprechen, Papiertricks und Filterfassaden. "Ich dachte, er hat eine Villa auf The Palm", sagt sie und wirft ihm vor, Ex-Partnerinnen Dokumente unterschreiben zu lassen, um damit Besitz vorzutäuschen. Sie spricht von einem Profil auf einer Escort-Seite in Dubai und nennt sein Auftreten "sehr manipulativ". Lee weist die Escort-Vorwürfe entschieden zurück: "Ich kann Ihnen versichern, dass ich das definitiv nicht bin", so der Unternehmer. Laut der Daily Mail ist das angebliche Profil, das unter dem Namen Noah läuft, jedoch mit verifizierten Fotos und seiner Mobilnummer verknüpft. Dazu kommen Zweifel an seinem behaupteten Business-Imperium: Ein angebliches Unternehmen namens Aura, ein vermeintlicher Marktwert in Milliardenhöhe, angebliche Kontakte zu Elon Musk (54) – mehrere Bilder und Clips wirken laut Analyse KI-generiert, einschließlich eines Videos, in dem Kim Kardashian (45) angeblich Merchandise für ihn signiert. Eine Sprecherin von Katie reagierte nach Vorlage der Belege knapp: "Ok… kein Kommentar".

Privat sorgt die Rasanz der Liebe für zusätzliche Aufmerksamkeit: Katie, fünffache Mutter und Realitystar, sagte Lee in Dubai "Ja". Aus dem Umfeld war zuvor zu hören, dass Lee in den Vereinigten Arabischen Emiraten rechtlichen Ärger gehabt und angeblich drei Wochen im Gefängnis verbracht haben soll. Für Katie, die in der Vergangenheit immer wieder für offene Einblicke in ihr Familienleben stand und mit ihrem Spitznamen Jordan berühmt wurde, ist die neue Ehe ein weiterer öffentlich begleiteter Schritt. Im Netz zeigen sich Fans geteilt: Einige wünschen dem Paar Ruhe, andere blicken nach den jüngsten Behauptungen mit Skepsis auf den Mann an ihrer Seite. Katie selbst hält sich derzeit mit eigenen Aussagen zu den Vorwürfen zurück.

Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews

Instagram / katieprice Katie Price mit einem unbekannten Mann, Januar 2026

Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price im Januar 2026